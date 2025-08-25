BYD lança sedã Seal 07 DM-i com LiDAR na China

A BYD está prestes a apresentar o novo Seal 07 DM-i 2026, e a expectativa é grande! Esse sedã híbrido vem com um sensor LiDAR no teto, o que promete aprimorar bastante os recursos de assistência ao motorista. Essa novidade foi divulgada pela marca em uma postagem lá no Weibo.

A estreia do modelo vai acontecer no Salão do Automóvel de Chengdu, no dia 29 de agosto. O design do Seal 07 DM-i ficou ligeiramente maior em relação ao antecessor. Para se ter uma ideia, o comprimento agora é de 4.995 mm, e as dimensões de largura e altura também tiveram pequenas melhorias. É sempre interessante ver como o design evolui para oferecer um pouco mais de conforto e espaço.

Esse modelo mantém o conjunto híbrido que já era conhecido: um motor 1.5T de 115 kW e um motor elétrico que entrega 200 kW. A distância entre eixos, que está em 2.900 mm, garante que quem viaja nesse carro tenha um espaço interno bem confortável. É como dirigir um carro que faz você se sentir à vontade em longas viagens.

O Seal 07 DM-i foi lançado em agosto de 2024 e foi o primeiro da BYD a trazer a quinta geração da tecnologia DM, que promete uma eficiência de combustível bem mais interessante que a versão antiga. Atualmente, ele está disponível em cinco versões, com preços que variam entre RMB 139.800 e RMB 195.800 (cerca de US$ 19.530 a US$ 27.400). Um detalhe que merece destaque é que a família Seal teve um crescimento nas vendas, atingindo 46.850 unidades em julho. Isso mostra que o carro está mesmo chamando a atenção do público!

Para completar, a BYD vendeu um total de 344.296 veículos de nova energia em julho, o que representa um crescimento anual, mesmo que modesto, mas uma queda mensal de 10%. No entanto, o Seal se manteve entre os modelos mais vendidos, mostrando a força da marca e o quanto esse sedã conquistou a confiança dos motoristas. É sempre bom ver tanta movimentação no mercado e novidades que podem tornar nossas experiências ao volante ainda mais emocionantes!