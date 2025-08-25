Toyota apresenta Yaris Sedan híbrido na Tailândia com até 30 km/l

O Toyota Yaris se despediu do Brasil, encerrando as vendas tanto do sedã quanto do hatch. Essa saída abre espaço para o Yaris Cross, que chega ainda este ano para competir com feras como Nissan Kicks, Jeep Renegade, Volkswagen T-Cross, Honda HR-V e Hyundai Creta. Uma mudança e tanto, não é?

Recentemente, o Yaris teve novidades na Tailândia. Entre elas, uma versão híbrida que promete impressionar: chega perto dos 30 km/l. Também tem a versão esportiva GR-Sport, com ajustes que devem fazer o coração dos entusiastas acelerarem. Essa versão é chamada de Yaris Ativ por lá e combina um motor 1.5 a gasolina de 91 cv com um motor elétrico de 80 cv. Imagina a economia de combustível para quem roda muito nas ruas e nas estradas!

O hibrido conta com um câmbio automático e-CVT, que entrega um total de 111 cv combinados. E se você está planejando uma road trip, fique ligado: a bateria é compacta, de 0,7 kWh, e a marca garante que a eficiência é impressionante, com consumo que chega a 29,4 km/l. Isso é quase 30% mais eficiente que o Corolla HEV que encontramos aqui no Brasil.

Duas versões foram anunciadas para esse modelo: a Premium, com um visual mais chique, rodas de 16 polegadas e detalhes internos em cinza, e a GR-Sport, que atrai os amantes de um design mais agressivo, com rodas de 17 polegadas e uma suspensão mais rígida. Para quem curte um interior que chama a atenção, os detalhes vermelhos na GR-Sport são de encher os olhos!

Ambas as versões vêm bem equipadas. Elas têm uma central multimídia de 10,1”, Android Auto e Apple CarPlay sem fio, além de seis alto-falantes para você curtir suas playlists enquanto dirige. O ar-condicionado digital e o carregador por indução são toques que tornam a experiência a bordo ainda mais agradável. E olha que não para por aí! O pacote ADAS é completo, com piloto automático adaptativo, alerta de pontos cegos, câmera 360 e frenagem automática. É a tecnologia trabalhando a seu favor na hora do dia a dia.

Agora, falando de valores, o Yaris Ativ híbrido chega com preços a partir de 719 mil bahts na versão Premium e 769 mil na GR-Sport, o que dá aproximadamente R$ 120 mil e R$ 129 mil. Portanto, se você procura um sedã moderno, com motor híbrido que traz tecnologia e conforto, esse carro pode ser uma opção interessante.