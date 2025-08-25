Fiat reduz preço do Fastback Impetus Hybrid em R$ 22.678

Quem está de olho no Fiat Fastback Impetus Hybrid 2025/2026? Agora, ele aparece na linda cor Preto Vulcano, sem opcionais, e com uma oferta que pode fazer seu coração bater mais forte. Essa condição especial é voltada exclusivamente para microempresas e produtores rurais com CNPJ ativo e inscrição estadual válida. Tem que ficar esperto: essa promoção não se aplica a pessoas físicas, taxistas ou empresas que não se encaixam no perfil. A data limite para aproveitar é 31 de agosto, e tem uma regrinha: o carro não pode ser revendido antes de 12 meses da compra.

Agora, se você está pensando em colocar as mãos na versão Impetus T200 Hybrid CVT, prepare-se! O preço para o público comum é de R$ 167.990,00, mas, aproveitando a oferta, os elegíveis podem levar para casa por apenas R$ 145.311,35, garantindo um desconto de R$ 22.678,65. Para quem já curte números, essa é uma ótima oportunidade de economizar!

Orientações nas concessionárias

Nas concessionárias Fiat, o atendimento é bem completo. Eles vão te ajudar com toda a documentação necessária e explicar direitinho como funciona o processo para conseguir a isenção. Além disso, podem te orientar nas linhas de financiamento feitas especialmente para empresas e produtores rurais. Se você já pegou aquele trânsito e ficou pensando como a praticidade é fundamental, vai adorar essa parte!

Sobre o Fiat Fastback Audace Hybrid, ele vem com um motor 1.0 turbo que entrega até 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque. E tem mais! O SUV conta com um sistema híbrido leve que utiliza um motor elétrico, que serve tanto como alternador quanto motor de partida. Isso faz toda a diferença, especialmente nas arrancadas e retomadas, que são tão importantes no dia a dia nas cidades.

Baterias e eficiência

Esse modelo se destaca também pelo uso de duas baterias: uma de chumbo-ácido de 68Ah e outra de íon de lítio de 11Ah. Essa combinação garante suporte ao motor a combustão nas horas de necessidade e ainda ajuda a manter o sistema elétrico sempre ativo, uma mão na roda para quem dirige em meio ao caos urbano.

Vendas em alta

Falando em desempenho, de janeiro a julho de 2025, o Volkswagen Nivus emplacou 28.439 unidades segundo a Fenabrave, mas ainda ficou atrás do Fiat Fastback, que liderou com 31.368 unidades. Não é à toa que o Fastback tem ganhado a simpatia do público!

No quesito segurança e conforto, o Fastback Impetus não decepciona. Ele vem com quatro airbags, dois frontais e dois laterais, ar-condicionado automático digital, e bancos em couro que trazem um toque de sofisticação. Além disso, a central multimídia de 10,1″ é super moderna, compatível com Apple CarPlay e Android Auto, sem fio. Para quem curte tecnologia, isso é uma mão na roda!

Segurança e funcionalidade

O carro também traz recursos como freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold, freios ABS com EBD, sistema ISOFIX para cadeirinhas infantis, entre outros. Não dá pra esquecer de mencionar as lanternas traseiras em LED, o volante revestido em couro e o carregador de celular por indução, que são sempre bem-vindos e dão aquele charme extra ao modelo. E quem gosta de detalhes sabe que cada um deles faz a diferença na experiência ao volante.

Se você está pensando em um carro que combina estilo, tecnologia e economia, o Fiat Fastback Impetus Hybrid pode muito bem ser a escolha ideal. Mais do que um carro, é uma experiência de condução aprimorada para o dia a dia!