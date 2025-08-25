Volkswagen oferece desconto de R$ 14.651 no Nivus Highline para CNPJ

O Volkswagen Nivus Highline acaba de ganhar uma ótima oportunidade para quem tem CNPJ, ideal para empresas e produtores rurais. Durante a campanha de vendas diretas deste mês, o preço para essa galera ficou super atrativo. Mas se você estava de olho, é bom ficar ligado: os preços subiram em relação a julho. E só para lembrar: após a compra, esse SUV não pode ser vendido antes de um ano.

Falando nos valores, o Nivus Highline 200 TSI está com preço sugerido de R$ 160.790 para o público geral. Porém, para empresas e produtores, o valor cai para R$ 146.138,90 — uma bela economia de R$ 14.651,10. Essas informações vieram da Fipe Carros, e vale lembrar que os preços podem variar um pouco dependendo da região.

Reestilização e Novidades

No passado recente, o Nivus passou por uma reestilização, ganhando um visual renovado e novos recursos. Agora em 2025, ele traz uma versão de entrada chamada Sense, além da aguardada versão esportiva GTS, fechando ainda mais o leque de opções desse SUV que já encanta.

Desempenho do Motor

O motor que equipa o Volkswagen Nivus Highline é o 200 TSI, um 1.0 turbo de três cilindros, bem eficiente. Ele consegue entregar até 116 cv de potência quando abastecido com gasolina e até 128 cv com etanol, além de um torque legal de 20,4 kgfm em ambas as situações. Para completar, a transmissão automática de seis marchas é da Aisin, o que garante uma dirigibilidade bem suave. Quem enfrenta o dia a dia em grandes cidades sabe como isso faz diferença no trânsito.

Vendas em Alta, mas Concorrente Feroz

Se você é fã do Nivus, saiba que, de janeiro a julho de 2025, foram emplacadas 28.439 unidades dele, segundo a Fenabrave. No entanto, ele ficou um pouco atrás do Fiat Fastback, que vendeu 31.368 unidades no mesmo período. E não dá para esquecer do Citroën Basalt, que também teve um desempenho sólido com 11.630 unidades vendidas.

Conforto e Tecnologia

Ao entrar no Nivus Highline, a primeira coisa que você nota é o perfeito equilíbrio entre tecnologia e conforto. O painel digital de 10,25 polegadas é super descolado, com uma central multimídia que tem a tela touchscreen “VW Play Connect” — perfeita para quem gosta de estar conectado.

Tem também o ar-condicionado automático “Climatronic”, bancos com acabamento premium e até carregador de celular sem fio, que é um baita facilitador no dia a dia. Além disso, ele vem com direção elétrica, ajuste de altura e profundidade da coluna de direção e sistema de fixação ISOFIX para cadeirinhas infantis, uma segurança a mais para quem tem pequenos.

Volkswagen Nivus Highline em agosto de 2025

Configuração Preço Geral Preço para CNPJ Descontos Highline 200 TSI R$ 160.790,00 R$ 146.138,90 R$ 14.651,10

Então, se você está pensando em trocar de carro ou sabe de alguém que precisa de um SUV confiável e estiloso, essa é uma oportunidade e tanto para aproveitar!