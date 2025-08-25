XPeng P7 será lançado na China em 27 de agosto

A XPeng lançou o novo P7, um sedã elétrico premium que promete surpreender. Com uma chegada marcada para o final de agosto, esse modelo vem com um design futurista, tecnologia de ponta e um desempenho que não deixa a desejar. O P7 promete competir com pesos pesados como o Xiaomi SU7, Tesla Model 3, Zeekr 001 e BYD Han L no mercado chinês. Se você está ansioso para ver essa máquina nas ruas, não está sozinho!

Se preparar para a estrada vai ser mais emocionante com as medidas do novo P7, que chega em impressionantes 5,01 metros de comprimento. O design ousado traz a “linguagem visual” Xmart Face, que inclui uma faixa de LED frontal, luzes em formato de “H”, rodas com um toque exclusivo e um spoiler traseiro ativo. E quem já dirigiu em alta velocidade sabe como um bom design aerodinâmico faz diferença; o P7 apresenta um coeficiente de arrasto de apenas 0,201 Cd. Isso é eficiência, meus amigos!

Dentro do carro, a experiência é ainda mais impressionante. O painel “Technology Island” traz uma tela central de 15,6 polegadas ajustável, que certamente vai deixar seu smartphone com inveja. O volante esportivo e a projeção AR-HUD de 87 polegadas, desenvolvida em parceria com a Huawei, adicionam uma pitada futurista ao interior. Com comandos sensíveis ao toque e funções personalizáveis, a sofisticação é garantida.

A XPeng investiu muito em tecnologia, incluindo três chips Turing próprios e um processador Snapdragon 8295P. Isso tudo garante que você tenha mais conectividade e inteligência a bordo. E se você está preocupado com a carga, relaxe! O P7 vinha preparado para suportar carregamento ultrarrápido, recuperando até 512 km em apenas 10 minutos. Quem já passou por aquela luta de encontrar um carregador vai amar essa novidade.

Duas versões estarão disponíveis: a tração traseira, com 367 cv, e outra integral, com até 595 cv. As baterias variam de 74,9 kWh a 92,2 kWh, oferecendo uma autonomia entre 702 km e 820 km. Recentemente, um teste demonstrou a resistência do modelo, que percorreu impressionantes 3.961 km em um período de 24 horas. Isso é paracepcionando o que ele pode enfrentar na estrada!

A pré-venda do P7 começou com tudo, com mais de 10.000 reservas feitas em menos de seis minutos. A XPeng está otimista e estima vender 40 mil unidades por mês a partir de setembro, almejando levar o P7 ao top três dos sedãs elétricos mais vendidos na faixa de RMB 300.000. Se você está tão empolgado quanto eu, vai ser difícil conter a ansiedade para ver esse sedã elétrico nas ruas!