Volkswagen Golf GTI retorna ao Brasil em setembro com 245 cv

O Volkswagen Golf GTI está de volta ao Brasil após seis anos de ausência, e a espera valeu a pena. Ele chega importado da Alemanha e já tem data para começar a ser vendido: 6 de setembro. Está preparado para brigar com feras como o Honda Civic Type R e o Toyota GR Corolla.

O anúncio do retorno foi feito em grande estilo durante o Rock in Rio de 2024, e agora os fãs estão ansiosos para ver esse hatch esportivo nas concessionárias. Para não deixar a desejar, a Volkswagen promete experiências exclusivas para quem optar pelo modelo nesta fase de lançamento.

Desempenho que impressiona

Sob o capô, o novo GTI traz o motor 2.0 turbo EA888. Ele entrega 245 cv e 37,7 kgfm de torque, 15 cv a mais que a geração anterior. Com um câmbio DSG de dupla embreagem e sete marchas, o carro faz de 0 a 100 km/h em apenas 6,1 segundos. E a velocidade máxima? Limitada a 250 km/h, sempre uma boa informação na hora de decidir fazer aquela ultrapassagem na estrada.

Visual que encanta

Quando falamos de design, o novo GTI traz o facelift da oitava geração, conhecida como MK8.5. Os faróis full LED estão bastante afilados e envolvem as laterais, enquanto a grade e o logotipo contam com iluminação integrada. Um detalhe bem interessante são as luzes de neblina em formato de bandeira quadriculada no para-choque: é um toque que ressalta seu lado esportivo.

Interior que faz você se sentir em casa

Lá dentro, a Volkswagen manteve os icônicos bancos xadrez com costuras vermelhas, um clássico que muitos entusiastas adoram. O acabamento é majoritariamente preto, mas o painel digital de 10,2″ e a tela central de 12,9″ com Android Auto e Apple CarPlay sem fio trazem modernidade e praticidade. E se você curte personalização, vai adorar saber que há iluminação ambiente configurável em 30 cores.

O único opcional disponível é um pacote que inclui bancos de couro com ajuste elétrico para o motorista. O GTI também vem recheado de equipamentos, como teto solar, som premium Harman Kardon, rodas de 18 polegadas, seletor de modos de condução, piloto automático adaptativo e assistentes de condução avançados. Ah, e as cores disponíveis são Branco Puro, Preto Mythos, Cinza Moonstone e Vermelho Kings.

Outras novidades da Volkswagen

Além do Golf GTI, a Volkswagen também trouxe a notícia de que o novo Jetta GLI desembarcará no Brasil em outubro. Assim como o GTI, ele também virá com um facelift e design atualizado. O preço ainda está para ser revelado, mas é esperado um pequeno reajuste em relação ao atual preço de R$ 250.990.

É um momento empolgante para os apaixonados por carros, especialmente para os que têm o Golf GTI como um sonho de consumo. É um hatch que promete trazer adrenalina e muito prazer ao dirigir. Fiquem ligados!