Empresário falecido em Tibagi era referência em inovação na região

Paulo Roberto Malinski, empresário destacado da região, morre em acidente

Paulo Roberto Malinski, conhecido empresário de Ponta Grossa, faleceu neste domingo (24) após um grave acidente na BR-153, em Tibagi. Reconhecido por seu impacto no setor empresarial nos Campos Gerais, sua morte representa uma grande perda para a região.

Malinski era bastante respeitado por seu trabalho em inovação e por sua vasta experiência em diversas áreas do mercado. Ele foi sócio-administrador de várias empresas e teve uma atuação notável nos setores de tecnologia, logística, varejo e alimentos. Entre seus empreendimentos mais relevantes, está a KMMTI Participações Ltda., que ele fundou em 2016 em Ponta Grossa, e a KMM Soluções Tecnológicas Ltda., criada em 1998 e que se expandiu para outros estados, incluindo Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Além de sua presença no setor tecnológico, Malinski diversificou seus investimentos. Ele foi cofundador da Bondeentrega Ltda., uma empresa de logística, e recentemente lançou a Bk Bakery Ltda., uma padaria inaugurada em fevereiro deste ano, ambas localizadas em Ponta Grossa. Também fez parte de empresas de maior porte, como a Gridnet Tecnologia Ltda., em Minas Gerais, e a Inbix Ventures S.A., na área de software.

Natural de Quedas do Iguaçu, no Paraná, Paulo Roberto iniciou sua jornada acadêmica na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), onde cursou Informática. Ele se envolveu em projetos relacionados à tecnologia e edição gráfica, que contribuíram para a formação de sua carreira empresarial ao longo das décadas.

A morte de Paulo Roberto Malinski deixa Ponta Grossa e a região dos Campos Gerais sem um de seus principais líderes na área de inovação e tecnologia, uma área que foi profundamente impactada pelos seus esforços e visão ao longo dos anos.