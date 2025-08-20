Motos mais vendidas até agosto de 2025, segundo a Fipe

À medida que agosto avança, o mercado de motos no Brasil continua a sua aceleração, com os líderes do ranking se mantendo firmes. E, adivinha só? A Honda CG 160 segue sendo a campeã de vendas! Em agosto, foram emplacadas nada menos que 24.539 unidades, totalizando 292.512 motos vendidas até agora em 2025. Um número que realmente impressiona, não acha?

Logo em seguida, temos a Honda Biz, que cumpriu bem a sua parte com 12.900 vendas no mês, alcançando um total de 164.874 motos emplacadas neste ano. E não podemos esquecer da NXR 160 Bros, que chegou com 9.751 unidades vendidas. Pinta uma competição saudável por aqui, já que a Honda Pop 110i ficou bem perto, com 9.692 emplacamentos, apenas 59 a menos!

Fechando o top 5, encontramos a Mottu Sport 110i, que emplacou 5.918 unidades, mostrando um crescimento de 7% em relação ao mês anterior. Se você já andou por aí, deve perceber como essas motos são ágeis e práticas para o dia a dia. Logo atrás, surge a Yamaha YBR 150 com 4.786 vendas e a Honda CB 300F com 3.452. A Honda PCX 160 também fez barulho, com 2.628 modelos rodando nas ruas este mês.

Quando olhamos para o ranking completo, a Yamaha Fazer 250 aparece em nona posição com 2.519 unidades vendidas, e a Shineray XY 125 fecha o top 10 com 2.446 vendas. Portanto, temos um bom mix de motos tanto para quem busca desempenho quanto para quem precisa de praticidade no dia a dia.

E se você estava se perguntando como foi a primeira metade do ano, a Fenabrave traz boas notícias para os fãs da Honda: foram 824.011 motos emplacadas! A Yamaha ficou em segundo lugar, com 173.939. E a Shineray ainda obteve um bom resultado, ocupando o terceiro lugar com 70.536 emplacamentos.

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|————————–|———|

| 1º | Honda CG 160 | 24.539 |

| 2º | Honda Biz | 12.900 |

| 3º | Honda NXR 160 Bros | 9.751 |

| 4º | Honda Pop 110i | 9.692 |

| 5º | Sport 110i | 5.918 |

| 6º | Yamaha YBR 150 | 4.786 |

| 7º | Honda CB 300F | 3.452 |

| 8º | Honda PCX 160 | 2.628 |

| 9º | Yamaha Fazer 250 | 2.519 |

| 10º | Shineray XY 125 | 2.446 |

Esse ranking foi elaborado com dados super recentes da Fenabrave, e mostra o gosto dos brasileiros pelas duas rodas. Com tantas opções, fica até difícil escolher, né? Mas uma coisa é certa: tem moto para todos os estilos e necessidades!