Chevrolet Montana LTZ 2026 tem preço reduzido em R$ 32.858

A Chevrolet Montana LTZ já está com a linha 2026 à mostra, e, como esperado, trouxe algumas novidades bem interessantes. O preço subiu R$ 3.900, mas essa picape merece a atenção. Entre as melhorias, destacam-se o engate para reboque, novas opções de conectividade e uma série de equipamentos que vão facilitar a vida do motorista. Durante todo o mês de agosto, a picape está disponível em uma ação de vendas diretas, especialmente voltada para empresas e produtores rurais. Com esse reajuste, quem tem CNPJ vai perceber que os preços finais e os descontos também mudaram.

A versão LTZ 1.2 Turbo AT, que não deixa nada a desejar, agora tem preço sugerido de R$ 164.290 para o consumidor comum. Mas, olha só, se você é uma empresa ou um produtor, o valor cai para R$ 131.432. Isso significa uma economia de R$ 32.858, o que é uma boa grana, né? Os preços foram confirmados pela concessionária Jorlan Chevrolet e podem variar um pouco dependendo da sua localização.

Sob o capô da Montana LTZ 2026, encontramos um motor 1.2 turbo flex que impressiona. Com até 141 cv de potência e 22,9 kgfm de torque, essa picape não vai deixar você na mão. O câmbio automático de seis marchas garante uma condução suave, e, falando em economia, você pode esperar um consumo de cerca de 7,5 km/l na cidade e até 9,7 km/l na estrada com etanol. Com gasolina, a coisa melhora: chega a 11 km/l na cidade e 13,5 km/l na estrada. E se você gosta de acelerar, saiba que a Montana faz de 0 a 100 km/h em apenas 9,5 segundos.

Um dos grandes charmes da Montana é a caçamba, que oferece 874 litros de capacidade. Para quem carrega carga, esse espaço é sensacional; supera até os 820 litros da Fiat Toro. Ela pode suportar até 650 kg, o que a coloca na mesma linha da Renault Oroch. Além disso, o engate agora permite rebocar até 400 kg. Para quem precisa de versatilidade, essa é uma baita vantagem.

E tem mais! No quesito tecnologia, a picape não ficou para trás. O serviço de assistência OnStar agora oferece o recurso “Acompanhamento Seguro”, um bônus para quem se preocupa com segurança. A central multimídia de 11 polegadas é conectada sem fio, perfeita para quem não quer se preocupar com cabos, além de um painel digital de 8 polegadas, Wi-Fi nativo e câmera de ré de alta resolução.

Quanto à segurança, não se preocupe. A Montana LTZ 2026 vem equipada com seis airbags, luz ambiente decorativa e até Bluetooth para dois celulares ao mesmo tempo. As entradas USB são tipo A e C, e você também conta com seis alto-falantes e iluminação na caçamba, além de maçanetas na cor da carroceria e rack no teto.

Você vai adorar a direção da Montana, que agora conta com ajustes de altura e profundidade, além do console central com descansa-braço para o motorista. A grade frontal cromada e as rodas de liga leve aro 17” ainda dão um toque de sofisticação. E claro, os sensores de ré e a chave presencial com partida do motor por botão facilitam a vida, enquanto o volante e os bancos com revestimento parcialmente premium garantem conforto.

Se você está pensando em adquirir uma, vale a pena conferir. A Montana está cheia de vantagens para quem precisa de um veículo robusto e eficiente.