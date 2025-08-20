Toyota reduz preço da Hilux Power Pack AT em R$ 52 mil para CNPJ

A Toyota Hilux Power Pack AT, uma das picapes médias mais queridas do Brasil, ainda está na rodada com uma oferta incrível para vendas diretas. Se você é empresário ou produtor rural e está pensando em trocar de carro, agosto é o mês certo para dar uma olhada nessa belezura. A marca ajustou os preços em relação à promoção de julho, e a diferença faz toda a diferença no bolso.

Vamos aos números: a versão STD Power Pack CD 2.8 4×4 AT está com um preço sugerido de tabela de R$ 288.990. Mas, se você se enquadrar nas vendas diretas, pode levá-la por apenas R$ 236.971,80. Isso representa uma economia de impressionantes R$ 52.018,20. Esses dados são na verdade confirmados pelo portal Fipe Carros, então dá para confiar.

Quem já passou pela experiência de dirigir uma Hilux sabe como essa picape é robusta. Todas vêm com o motor 2.8 turbodiesel, que entrega nada menos que 204 cv e 50,9 kgfm de torque, emparelhado com um câmbio automático de seis marchas. Para quem pega estrada, essa combinação é um verdadeiro presente, principalmente em subidas ou ao fazer ultrapassagens.

No mercado, a Hilux continua reinando. Entre janeiro e julho de 2025, foram emplacadas 28.522 unidades, garantindo a liderança entre as picapes médias. Para se ter uma ideia, a Ford Ranger e a Chevrolet S10 vêm logo atrás, com 19.080 e 16.432 unidades vendidas, respectivamente.

Agora, um pouco sobre o que você pode esperar na configuração da Hilux Power Pack AT: rodas de aço de 17″, 7 airbags de série, assistente de reboque, e um sistema multimídia de 9″ com conexão wireless para Android Auto e Apple CarPlay. Você ainda conta com assistente de subida e um sistema de alarme, que traz aquele extra de segurança, principalmente para quem costuma deixar o carro em locais mais vulneráveis.

Mas não para por aí! O modelo também oferece detalhes práticos, como luz de frenagem emergencial automática e um volante com comandos integrados para você atender o telefone sem tirar as mãos do volante – tudo para facilitar a sua vida no dia a dia.

Se essa proposta de preço chama sua atenção, não deixe de visitar uma concessionária Toyota. Eles podem te explicar todos os documentos necessários, prazos de entrega e opções de pagamento disponíveis. Um lembrete importante: a revenda da Hilux só é permitida após 12 meses, então planeje bem essa compra.

É um momento empolgante para quem está na busca por uma picape preparada para tudo! A Hilux não só atende às suas necessidades de trabalho, mas também traz conforto e tecnologia que todo apaixonado por carros aprecia.