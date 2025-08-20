Apareceu lacraia no seu quintal? Saiba como manter esses animais longe e se proteger

A lacraia é um dos animais mais perigosos para se ter em casa, por isso é importante tomar cuidado para mantê-la longe.

As lacraias representam um risco considerável dentro de residências, pois seu veneno pode causar dor intensa, inchaço e reações alérgicas em algumas pessoas. Esses animais preferem locais úmidos e escuros, como porões, banheiros e atrás de móveis, tornando o ambiente doméstico um lar para elas.

Além de suas picadas dolorosas, elas também assustam moradores e podem transmitir micro-organismos ao se movimentarem por diferentes áreas da casa. O aparecimento de lacraias indica desequilíbrio ambiental, geralmente ligado a excesso de umidade, acúmulo de entulho ou presença de outros insetos.

Por isso, é essencial adotar medidas preventivas para reduzir riscos, proteger a saúde e manter o conforto e segurança no lar, evitando encontros desagradáveis com esses animais potencialmente perigosos e muito nojentos.

5 dicas para afastar a lacraia da sua casa

A prevenção é a melhor forma de lidar com lacraias, pois impede que elas se estabeleçam e causem problemas. Manter a casa limpa, organizada e seca cria um ambiente hostil para esses animais, dificultando sua sobrevivência e reprodução.

Mantenha a casa seca

As lacraias se proliferam em locais úmidos, portanto reduzir a umidade é essencial. Conserte vazamentos, use desumidificadores e ventile bem os ambientes para dificultar a permanência desses animais. Ambientes secos tornam-se menos atrativos, diminuindo a probabilidade de infestação.

Feche frestas e rachaduras

Frestas em portas, janelas, rodapés e paredes servem como ponto de entrada para lacraias. Vedar essas aberturas com silicone, borracha ou massa de vedação impede a entrada dos animais. Essa medida física funciona como barreira preventiva, reforçando a proteção do lar sem a necessidade de química.

Remova entulho e restos de madeira

Acúmulo de entulho, madeira armazenada ou materiais empoeirados serve como abrigo e fonte de alimento para lacraias. Manter quintais, garagens e porões limpos e organizados reduz os esconderijos naturais. Essa prática não apenas afasta lacraias, mas também diminui a presença de outros insetos.

Utilize repelentes naturais

Óleos essenciais de eucalipto, citronela ou lavanda funcionam como repelentes naturais, afastando lacraias e outros insetos. Aplicar esses produtos em cantos, rodapés e pontos de maior circulação torna o ambiente menos acolhedor para os animais. Além disso, elas são seguras para pessoas e pets.

Contrate dedetização profissional

Quando a infestação estiver avançada, serviços especializados oferecem tratamento seguro e completo. Empresas de controle de pragas aplicam produtos específicos que eliminam lacraias e previnem retorno. Essa medida garante eficácia e tranquilidade para os moradores, resolvendo o problema.

Sinais de que há uma lacraia na sua casa

Reconhecer a presença de lacraias é fundamental para agir rapidamente e reduzir riscos. Observar o ambiente com atenção permite identificar esses animais antes que causem acidentes ou aumentem a população. Alguns sinais indicam infestação e devem ser monitorados constantemente:

Encontrar lacraias vivas ou mortas em cantos escuros, atrás de móveis ou no banheiro.

Observar rastros de fezes pequenas e escuras, próximas a rodapés e frestas.

Notar presença de outros insetos, como baratas ou aranhas, que servem de alimento para lacraias.

Sentir cheiro característico ou leve odor em locais úmidos, indicador de atividade constante.

Ver movimentação rápida ou barulhos discretos em pisos e paredes durante a noite, quando as lacraias são mais ativas.

Identificar esses sinais e combinar com medidas preventivas permite eliminar riscos e manter a casa protegida. Agir rapidamente evita encontros dolorosos e controla a população de lacraias, garantindo segurança e conforto para todos os moradores.

