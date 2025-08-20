Stellantis em Goiana (SP) atinge 2 milhões de unidades produzidas

A Stellantis acaba de atingir um feito incrível: a produção de 2 milhões de veículos na sua fábrica em Goiana, Pernambuco. Inaugurada em 2015, essa planta é uma das mais modernas e sustentáveis do mundo e assume um papel super importante para o Brasil e toda a América Latina. Eita, como o tempo voa, né?

O carro que fez número 2 milhões foi a Ram Rampage, a primeira picape da marca a ser projetada fora da América do Norte. Desde seu lançamento em 2023, as vendas têm sido de arrepiar, com mais de 48 mil unidades já nas ruas. Para colocar esse modelo de pé, mais de 800 engenheiros e técnicos trabalharam juntos, somando 1,2 milhão de horas de desenvolvimento. Com esse time, a fábrica em Goiana ainda produz outros cinco modelos bem conhecidos: Jeep Renegade, Compass, Commander, Fiat Toro e, claro, a Rampage.

Após uma década em operação, esse complexo incrível não só gerou 14.700 empregos diretos, mas também conta com 38 fornecedores locais operando em 2025, mostrando um ecossistema produtivo super robusto. Para qualquer entusiasta de carros que já pegou a estrada, sabe como é importante ter uma cadeia produtiva forte e capaz de fazer tudo funcionar redondinho.

As exportações são outro ponto forte da planta. Desde a sua abertura, mais de 250 mil veículos foram enviados para fora do Brasil, com recordes ocorrendo em 2024 e 2025 para os mercados da América Latina. A capacidade instalada é de 280 mil veículos por ano, então o céu é o limite!

E as novidades não param por aí! A Stellantis planeja expandir a fábrica de Goiana entre 2025 e 2030, adicionando seis novos modelos ao portfólio, com um investimento robusto de R$ 13 bilhões. Um dos destaques deve ser o primeiro veículo com a tecnologia Bio-Hybrid, que está previsto para 2026. Um passo importante rumo à inovação e sustentabilidade!

É emocionante ver tudo isso acontecer. O vice-presidente de manufatura da Stellantis, Glauber Fullana, comentou que atingir a marca de 2 milhões em apenas uma década é prova da força da companhia no Brasil e da dedicação de todos os profissionais envolvidos. Realmente, essa equipe tem feito um trabalho danado de bom, sempre buscando a excelência.

Por aqui, a paixão por carros não é à toa! Com tantas novidades e investimentos, fica claro que a Stellantis está investindo em uma jornada significativa. É sempre bom ver como a indústria automotiva brasileira se moderniza e se adapta às novas demandas do mercado.