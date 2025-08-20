Alan Severiano pode sair da apresentação do SP1, aponta jornal

Alan Severiano pode deixar a apresentação do SP1, o telejornal local da TV Globo em São Paulo. Essa possível mudança foi revelada por um jornalista. A decisão faz parte de uma reestruturação mais ampla no jornalismo da emissora, que inclui não só os noticiários nacionais, mas também ajustes em diversas edições regionais, como o SP1 e o DF1. Ambos enfrentam dificuldades em alcançar as metas de audiência esperadas.

### Trajetória de Alan Severiano

Alan Severiano tem uma trajetória consolidada no jornalismo, com quase quatro anos à frente do SP1. Antes de assumir a bancada desse telejornal em 2021, ele trabalhou em várias emissoras, incluindo a EPTV Ribeirão, afiliada da Globo em Ribeirão Preto, e a TV Cultura. Sua experiência também inclui passagens pela TV Globo em São Paulo e pela GloboNews.

Durante sua carreira, Allan foi correspondente internacional em Nova York, onde cobriu eventos de grande repercussão mundial, incluindo o sequestro de Patrícia Abravanel, filha do apresentador Silvio Santos, em 2001. Ele ganhou notoriedade ao reportar este episódio, que também envolveu o sequestro do próprio Silvio Santos na mesma ocasião.

Desde que entrou no SP1, Alan consolidou sua imagem como um dos principais apresentadores do telejornal. No entanto, as mudanças que a Globo pretende implementar sugerem que uma nova fase começará em breve, tanto no formato quanto na liderança do programa. Essa reestruturação é parte de um esforço para revitalizar os conteúdos e aumentar a audiência dos telejornais regionais.