Mundo Automotivo

Volkswagen Udara deve substituir a Saveiro, aponta Fipe Carros

Autor Rodrigo Campos
Volkswagen Udara tem previsão de chegar em 2026 como sucessora da Saveiro
Crédito da imagem: Projeções/ Kleber Silva

A Volkswagen está com tudo no desenvolvimento de sua nova picape intermediária, que por enquanto atende pelo nome de projeto Udara ou VW247. Essa belezura vai ocupar o lugar da antiga Saveiro e, pela previsão, deve chegar ao mercado no primeiro semestre de 2026, com preços que devem variar entre R$ 120 mil e R$ 180 mil.

Essa picape vai ter um tamanho semelhante ao da Chevrolet Montana e será fabricada em São José dos Pinhais (PR), na mesma linha de produção que hoje abriga os modelos T-Cross e Virtus. Os planos da marca são ambiciosos: a ideia é produzir cerca de 10 mil unidades por mês, praticamente toda a capacidade da fábrica. Imagina só a agitação que vai ser isso no setor!

Os primeiros protótipos da Udara já foram vistos rodando por aí, eles têm uma carroceria que lembra o antigo Tiguan, mas com algumas melhorias bem interessantes. A picape vai contar com bitolas mais estreitas, suspensão traseira por eixo rígido e portas traseiras maiores, dando um toque aberto e prático no espaço. Assim, carregar a caçamba vai ser muito mais fácil.

Design que Impressiona

A frente da nova picape promete ser um show à parte, com faróis inspirados no Tera, que incluem filetes de LED e um sistema de iluminação avançado. Na traseira, a expectativa é de uma barra de LED e lanternas fumê, que deixam o visual bem arrojado. No interior, a modernidade não vai faltar: o modelo deve vir com revestimentos texturizados, luz ambiente e uma central multimídia Otto com inteligência artificial. Isso vai facilitar muito a vida na hora de dar aquele rolê!

Sob o Capô

E não para por aí, sob o capô, a Udara terá o motor 1.5 TSI Evo2 turboflex que é um baita avanço. Com um sistema híbrido leve de 48 volts, a picape vai entregar 150 cv de potência e 25,5 kgfm de torque, tudo isso ligado a um câmbio automatizado de dupla embreagem com sete marchas. Para quem costuma pegar estrada, isso significa eficiência e economia. O motor vai ser produzido em São Carlos (SP) e ainda permite desligar o motor a combustão em cruzeiro—ótimo para reduzir o consumo.

Concorrência no Radar

Falando em concorrência, os principais rivais da Udara vão ser a Fiat Toro, Chevrolet Montana e Ford Maverick. E não para por aí: marcas como Hyundai, Renault e Toyota estão chegando também. O segmento de picapes intermediárias tem crescido bastante, representando mais de 20% do mercado, impulsionado principalmente pelo agronegócio.

A Udara está se preparando para ser um divisor de águas na linha da Volkswagen, trazendo um bom equilíbrio entre design moderno, tecnologias de ponta e uma motorização eficiente. Vai ser um modelo que promete agradar não só os fãs da Saveiro, mas também aqueles que estão de olho nas alternativas da Fiat Toro.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor