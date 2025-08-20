Volkswagen Udara deve substituir a Saveiro, aponta Fipe Carros

A Volkswagen está com tudo no desenvolvimento de sua nova picape intermediária, que por enquanto atende pelo nome de projeto Udara ou VW247. Essa belezura vai ocupar o lugar da antiga Saveiro e, pela previsão, deve chegar ao mercado no primeiro semestre de 2026, com preços que devem variar entre R$ 120 mil e R$ 180 mil.

Essa picape vai ter um tamanho semelhante ao da Chevrolet Montana e será fabricada em São José dos Pinhais (PR), na mesma linha de produção que hoje abriga os modelos T-Cross e Virtus. Os planos da marca são ambiciosos: a ideia é produzir cerca de 10 mil unidades por mês, praticamente toda a capacidade da fábrica. Imagina só a agitação que vai ser isso no setor!

Os primeiros protótipos da Udara já foram vistos rodando por aí, eles têm uma carroceria que lembra o antigo Tiguan, mas com algumas melhorias bem interessantes. A picape vai contar com bitolas mais estreitas, suspensão traseira por eixo rígido e portas traseiras maiores, dando um toque aberto e prático no espaço. Assim, carregar a caçamba vai ser muito mais fácil.

Design que Impressiona

A frente da nova picape promete ser um show à parte, com faróis inspirados no Tera, que incluem filetes de LED e um sistema de iluminação avançado. Na traseira, a expectativa é de uma barra de LED e lanternas fumê, que deixam o visual bem arrojado. No interior, a modernidade não vai faltar: o modelo deve vir com revestimentos texturizados, luz ambiente e uma central multimídia Otto com inteligência artificial. Isso vai facilitar muito a vida na hora de dar aquele rolê!

Sob o Capô

E não para por aí, sob o capô, a Udara terá o motor 1.5 TSI Evo2 turboflex que é um baita avanço. Com um sistema híbrido leve de 48 volts, a picape vai entregar 150 cv de potência e 25,5 kgfm de torque, tudo isso ligado a um câmbio automatizado de dupla embreagem com sete marchas. Para quem costuma pegar estrada, isso significa eficiência e economia. O motor vai ser produzido em São Carlos (SP) e ainda permite desligar o motor a combustão em cruzeiro—ótimo para reduzir o consumo.

Concorrência no Radar

Falando em concorrência, os principais rivais da Udara vão ser a Fiat Toro, Chevrolet Montana e Ford Maverick. E não para por aí: marcas como Hyundai, Renault e Toyota estão chegando também. O segmento de picapes intermediárias tem crescido bastante, representando mais de 20% do mercado, impulsionado principalmente pelo agronegócio.

A Udara está se preparando para ser um divisor de águas na linha da Volkswagen, trazendo um bom equilíbrio entre design moderno, tecnologias de ponta e uma motorização eficiente. Vai ser um modelo que promete agradar não só os fãs da Saveiro, mas também aqueles que estão de olho nas alternativas da Fiat Toro.