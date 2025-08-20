Globo adapta novelas brasileiras para o mercado dos EUA

Na terça-feira, 19 de setembro, a emissora Globo anunciou a produção de versões em inglês de quatro de suas novelas de maior sucesso, voltadas para o mercado norte-americano. Essa iniciativa ocorrerá em parceria com a empresa MFF & Co, que é o braço internacional da Maria Farinha Filmes, com sede em Los Angeles. As novelas escolhidas para essa adaptação são “Império”, “Belíssima”, “O Outro Lado do Paraíso” e “Todas as Flores”.

As versões em inglês não seguirão o formato tradicional brasileiro de folhetins diários. Elas serão transformadas em séries de múltiplas temporadas, desenvolvidas por roteiristas americanos. A expectativa é alcançar um público maior, especialmente nas plataformas de streaming dos Estados Unidos, ampliando assim o alcance internacional dessas histórias.

A fundadora da MFF & Co, Estela Renner, comentou sobre a importância do projeto, destacando que ele não apenas homenageia o legado criativo da emissora, mas também busca levar as emoções e a diversidade das histórias brasileiras a novos públicos. A proposta é reinventar essas narrativas para que sejam atrativas dentro do mercado americano.

A executiva responsável pela produção será Miura Kite, que traz experiência em grandes projetos, como a série “Interior Chinatown” da Disney+, e produções para a Netflix e HBO. Sua expertise é vista como fundamental para o sucesso dessas adaptações.

A Globo também está ampliando sua atuação no mercado internacional. De acordo com Ângela Colla, chefe de Negócios Internacionais da emissora, além de vender novelas prontas, a Globo agora investe na exportação de formatos que podem ser adaptados a diferentes culturas. Esse modelo já foi testado com a versão turca da novela “Avenida Brasil”, lançada em 2012.

Ela destacou que levar histórias que conquistaram o público brasileiro para novos mercados é uma maneira de mostrar a força criativa da Globo no cenário global. A intenção é criar histórias que conectem as pessoas e incentivem diálogos, ultrapassando barreiras culturais.