Marca indiana colabora com Harley-Davidson para motos acessíveis

A Hero MotoCorp pode não ser muito conhecida por aqui, mas na Índia, ela é um verdadeiro gigante no mundo das motocicletas. Por muitos anos, foi parceira da Honda e, agora, é a maior fabricante de motos do planeta em termos de volume. Mas o que realmente surpreendeu todo mundo foi o surgimento da X440, uma motocicleta feita em parceria com a Harley-Davidson, que chegou ao mercado indiano em 2023 com um preço bem mais acessível.

A X440 é equipada com um motor monocilíndrico de 440 cm³, que traz 27 cv de potência. Isso significa que ela foi projetada para o uso no dia a dia, pensando também no bolso da galera que gostaria de ter uma Harley sem precisar passar meses economizando.

Essa moto não só chocou o mercado, mas também abriu as portas da Harley para muitos motociclistas que nunca haviam sonhado em ter uma da marca. O cenário na Índia é bem competitivo, dominado por nomes como Royal Enfield e Jawa Yezdi. E olha que não parou por aí! A Hero lançou sua versão, a Mavrick 440, usando a mesma base da X440. Porém, mesmo com um conceito sólido, a Mavrick não decolou e a produção foi descontinuada, provavelmente por falta de interesse do público.

Recentemente, durante uma teleconferência trimestral, os executivos da Hero deram uma dica empolgante: um novo modelo da Harley-Davidson deve ser lançado até o final de setembro. Embora ainda não tenha rolado nenhum comunicado oficial ou teasers, o clima é de expectativa. Poderemos estar diante de uma versão street mais esportiva!

A X440 é leve e tem um motor bem equilibrado, mas sempre dá para pedir um pouquinho mais, né? Um acelerador mais responsivo ou uma relação de transmissão diferente poderia proporcionar um desempenho ainda melhor. Pensar em versões como um roadster retrô ou uma estradeira leve, ideal para longas viagens, só faz aumentar a curiosidade.

Agora, fica a dúvida: será que essa nova Harley vai continuar sendo uma produção exclusivamente indiana ou vai ganhar o mundo? Uma moto de 440 cm³, moderna e com um preço camarada, poderia fazer sucesso em várias regiões, como no sudeste da Ásia, partes da Europa e até aqui na América Latina. Aqui no Brasil, a moto mais acessível da marca é a Street Bob, custando a bagatela de R$ 119.950.

Quem sabe a X440 não vem com tudo para o nosso mercado? Afinal, quem ama o mundo das duas rodas não resiste a uma Harley, ainda mais com um preço mais amigável.