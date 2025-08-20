Fastback tem redução de preço e é mais acessível que Tera

O Fiat Fastback Turbo 200 AT Flex, modelo 2025/2026, na elegante cor Preto Vulcano, está com uma oferta imperdível! Especial para o público PcD (Pessoa com Deficiência), essa promoção vai até 04 de setembro de 2025. Pra galera que se enquadra nas condições, a isenção de ICMS e a isenção total de IPI tornam a compra ainda mais atraente.

Normalmente, essa versão Turbo 200 CVT custa R$ 119.990,00. Mas, para quem pode aproveitar a oferta, o valor fica em R$ 102.541,22. Isso significa uma economia de nada menos que R$ 17.448,78. E vale frisar que os preços podem variar dependendo da região, então, é sempre bom conferir.

Sob o capô, o Fastback T200 não decepciona. Ele é equipado com um motor 1.0 turbo de três cilindros, que entrega 125 cv com gasolina e 130 cv com etanol. O torque é bem robusto, com 20,4 kgfm para ambas as opções de combustível. A transmissão automática CVT, com simulação de até sete marchas, proporciona uma condução suave, ideal para o dia a dia, especialmente nas paradas e arranca em trânsito urbano.

O modelo 2026 traz uma paleta de cores que agrada a todos os estilos: além do preto Vulcano, você pode optar pelo branco Banchisa, prata Bari, cinza Strato, cinza Silverstone, e o azul Amalfi, que é exclusivo das versões híbridas MHEV.

O Fastback Turbo 200 2026 vem recheado de recursos que fazem a diferença. Com quatro airbags (frontais e laterais do tipo tórax/cabeça), você e seus acompanhantes estarão mais protegidos. O ar-condicionado digital automático é um conforto e tanto, principalmente no calorão brasileiro, enquanto a central multimídia com tela sensível ao toque de 8,4 polegadas facilita a conexão com o seu smartphone, permitindo o uso do Apple CarPlay e Android Auto sem fio.

A lista de itens de série ainda inclui direção elétrica, controle eletrônico de aceleração, estepe temporário e faróis totalmente em LED, que não só deixam o visual mais moderno, mas também são mais eficientes. E quem já enfrentou uma ladeira sabe como o freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold ajuda na hora de arrancar sem medo!

Além disso, o Fastback possui os recursos de segurança que se destacam, como freios ABS com distribuição eletrônica e fixação ISOFIX para cadeirinhas infantis. E para quem já passou pela situação de ligar o carro em dias frios, vai gostar saber que ele conta com partida a frio sem tanquinho e assistente de partida em rampas, um verdadeiro quebra-galho!

Se você está em busca de um sedan compacto, com um bom espaço e tecnologia a bordo, o Fastback parece ser uma opção para considerar!