Péricles Barros integra jurados do The Voice Brasil no SBT

O SBT anunciou os jurados da nova edição do “The Voice Brasil”. Os escolhidos para a bancada são Péricles Barros, Mumuzinho, Duda Beat e a dupla Matheus & Kauan. O cantor Lulu Santos foi convidado, mas optou por não participar.

As gravações do programa estão previstas para começar em setembro nos Quanta Estúdios, em São Paulo. Essa escolha se deu porque as instalações do SBT não têm capacidade para o formato do programa, que exige um palco elevado, cadeiras giratórias e áreas específicas para os familiares dos participantes.

O diretor artístico da atração, J.B. de Oliveira, conhecido como Boninho, decidirá utilizar o maior estúdio disponível no complexo para atender às necessidades do reality show. Esta será a primeira vez que Boninho assina um projeto fora da Globo em mais de 20 anos, onde esteve à frente de programas como “Big Brother Brasil” e “No Limite”.

Segundo Boninho, a nova edição do “The Voice” terá um tom “mais leve e emocional”, mas manterá a essência que consagrou o programa ao redor do mundo.

A estreia da atração está marcada para outubro e será exibida simultaneamente no SBT e no Disney+. Além da transmissão na televisão aberta, os assinantes do streaming poderão acessar conteúdo exclusivo, como 20 minutos de bastidores e entrevistas inéditas.

A dinâmica do programa seguirá o formato já conhecido pelo público, com audições às cegas, batalhas e apresentações ao vivo. No entanto, haverá ajustes no ritmo da competição e mais interação digital com os espectadores.

A apresentação ficará a cargo de Tiago Leifert, que fez história ao comandar o “The Voice” na Globo e atualmente também narra eventos esportivos no SBT. Sua presença no programa ajuda a manter a continuidade da identidade do reality.

O “The Voice” será exibido todas as segundas-feiras, logo após o “Programa do Ratinho”, em um horário estratégico para atrair a audiência no início da semana.

Com essa nova edição, o SBT busca fortalecer sua programação de realities musicais, oferecendo um formato dinâmico e envolvente que promete despertar emoções e descobrir novos talentos por todo o Brasil.