Custo de manutenção do Toyota Corolla Cross 2026

O Toyota Corolla Cross 2026 acaba de desembarcar no Brasil, e a galera apaixonada por carros vai adorar saber que ele chega em cinco versões diferentes. Os preços variam de R$ 182.990 a R$ 219.890, então tem opções para todos os gostos e bolsos. Entre janeiro e julho de 2025, ele já se destacou como o SUV médio mais vendido do país, com 36.957 unidades emplacadas. O Jeep Compass ficou em segundo lugar, vendendo 32.468 unidades, seguido pelo Caoa Chery Tiggo 7, com 17.905.

Sob o capô, o Corolla Cross mantém o motor 2.0 aspirado com 16 válvulas, entregando até 177 cavalos de potência e 21,4 kgfm de torque. Ele vem equipado com um câmbio automático CVT Direct Shift, que consegue simular até dez marchas no modo sequencial. Para quem adora pegar a estrada, essa combinação promete ser bem dinâmica.

A versão híbrida traz um motor 1.8 aspirado, que gera 122 cavalos e 16,6 kgfm de torque, combinando-se com um câmbio CVT. O que impressiona mesmo é a eficiência: na cidade, esse modelo pode fazer até 17 km/l com gasolina e 11,8 km/l com etanol. E na estrada, ele mantém um bom desempenho, chegando a 13,9 km/l com gasolina e 9,6 km/l com etanol. Para quem costuma enfrentar o trânsito, esse nível de economia faz uma diferença considerável, não é mesmo?

Recentemente, um estudo realizado pelo portal Fipe Carros em parceria com a Youse Seguros revelou que o seguro do Toyota Corolla Cross 2026 varia bastante de acordo com a versão. Para a versão de entrada, a XR 2.0L, o valor inicial no plano básico é de R$ 3.412,84. Já para a versão mais equipada, a XRX Hybrid Premium, o seguro pode chegar a R$ 6.764,60 no pacote mais completo. Esses dados são essenciais na hora de fechar negócio, pois ajudam a planejar melhor os gastos.

Preço do Seguro do Toyota Corolla Cross 2026

Fizemos uma simulação considerando um motorista de 38 anos que mora em Fortaleza (CE). Isso mostra como os valores de seguro podem variar bastante, não só entre cidades, mas também de um bairro para outro na mesma cidade. Confira os preços do seguro de algumas versões:

Configuração Preço de Tabela Plano Básico Plano Médio Plano Completo XR 2.0L R$ 182.990,00 R$ 3.412,84 R$ 4.159,22 R$ 5.848,95 XRE 2.0L R$ 191.190,00 R$ 3.715,42 R$ 4.438,98 R$ 6.285,61 XRX 2.0L R$ 207.990,00 R$ 3.931,31 R$ 4.652,71 R$ 6.619,22 GR Sport 2.0L R$ 214.590,00 R$ 4.076,41 R$ 4.796,35 R$ 6.843,44 XRX Hybrid Premium R$ 219.890,00 R$ 3.848,36 R$ 4.570,59 R$ 6.764,60

Valores das Revisões do Toyota Corolla Cross 2026

Os preços do Plano de Manutenção são válidos de 01/04/2025 a 30/09/2025 em todo o Brasil, exceto no Espírito Santo. Esses valores incluem peças e lubrificantes originais Toyota, além da mão de obra nas concessionárias. A primeira revisão é gratuita, desde que seja feita dentro de 12 meses ou 10.000 km, o que ocorrer primeiro. Se você passar desse prazo, vai ter que arcar com o custo do pacote mais a mão de obra separadamente.

Depois da primeira, as revisões devem ser feitas a cada 10.000 km ou 12 meses. O custo total das manutenções programadas até os 100.000 km gira em torno de R$ 10.351,90. Vamos conferir os valores de cada revisão:

10.000 km – R$ 543,90 20.000 km – R$ 1.062,00 30.000 km – R$ 765,00 40.000 km – R$ 1.452,00 50.000 km – R$ 753,00 60.000 km – R$ 1.359,00 70.000 km – R$ 681,00 80.000 km – R$ 1.314,00 90.000 km – R$ 672,00 100.000 km – R$ 1.750,00

No fim das contas, o Corolla Cross 2026 tem tudo para agradar quem busca conforto e tecnologia em um SUV. Para quem gosta de viajar, pegar a estrada e, claro, discutir sobre carros com os amigos, esse modelo promete ser um bate-papo à parte!