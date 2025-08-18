Citroën C3 e Aircross reestreiam versão aventureira XTR

A Citroën resolveu trazer de volta uma das versões que marcou história: a XTR. Isso mesmo! Os apaixonados por carros e aventuras podem comemorar, porque os modelos que vão ganhar essa roupagem são o C3 hatch e o Aircross SUV. A expectativa é que essa linha especial seja lançada no Brasil em 2025, trazendo de volta aquele espírito aventureiro que era sucesso nos anos 2000.

Para quem não lembra, o C3 XTR original chegou ao mercado em 2006 e ficou até 2012, quando foi substituído pela versão Aircross. Ele era conhecido por seus detalhes aventureiros, como para-choques escuros, racks de teto e uma suspensão levemente elevada. Era aquele tipo de carro que deixava você pronto para uma viagem curta ou uma trilha leve, mas sem exageros. O sucesso desse modelo abriu portas para outras versões mais robustas da Citroën.

Recentemente, algumas imagens dos novos modelos vazaram e elas mostram que os carros estão quase lá. Apesar de pouca informação disponível, já dá para perceber que vão trazer um visual meio aventureiro com acessórios exclusivos, embora mantenham a tração 4×2 e, até onde sabemos, sem muitas mudanças nos motores por enquanto.

No que diz respeito à motorização, o C3 pode vir com o motor 1.0 Firefly, que entrega 75 cv e 10,7 kgfm de torque, acoplado a um câmbio manual de cinco marchas. Outra opção em vista é o motor 1.0 T200 turbo flex, muito popular entre os fãs do modelo, que oferece até 130 cv e 20,4 kgfm de torque. Esse motor deve estar presente tanto no C3 quanto no Aircross XTR, o que deixa a competição ainda mais interessante.

Em termos de preços, a Citroën ainda não abriu o jogo. Porém, para você ter uma ideia, o C3 hoje vai de R$ 73.990 a R$ 101.490 e o Aircross custa entre R$ 112.990 e R$ 145.690. Seguindo a linha da primeira geração, é bem possível que a série XTR fique com um preço intermediário, mas com um visual que dá um toque especial e aventureiro.

Embora muitos estejam na expectativa de versões elétricas ou híbridas, ao que tudo indica, o C3 Aircross XTR vai começar sem essas opções. A ideia é resgatar o DNA aventureiro da marca, misturando estilo e presença, mas sem fazer mudanças radicais na mecânica.

Então, quem ficou animado com essa novidade? É bom já ir se preparando para pegar a estrada e aproveitar tudo que esses novos modelos têm a oferecer!