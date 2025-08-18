Números consolidados de 17 de agosto de 2025

No último domingo, 17 de agosto de 2025, a programação da Record apresentou mudanças significativas em sua audiência. O programa "Acerte ou Caia" obteve um resultado positivo, dobrando os índices de audiência da emissora e conquistando a vice-liderança. Por outro lado, os programas "Game dos 100" e "Love & Dance" não conseguiram atrair o público, resultando em uma queda de audiência considerável. No final da noite, o "Esporte Record", apresentado por Cléber Machado, também teve um desempenho abaixo do esperado.

Na Globo, a manhã foi marcada pela estreia do programa "Viver Sertanejo", que surpreendeu ao superar a média de audiência do já consolidado "Globo Rural".

Na Band, a cobertura do vexame do Santos no Campeonato Brasileiro teve um impacto positivo na audiência do programa "Apito Final", atraindo mais telespectadores.

As audiências consolidadas do dia 17 de agosto refletiram as performances de diversos programas:

Globo:

"Santa Missa em Seu Lar" – 3,6

"Antena Paulista" – 4,4

"Auto Esporte" – 5,7

"Globo Rural" – 8,3

"Viver Sertanejo" – 9,9

"Esporte Espetacular" – 9,4

"Brasileirão Feminino: Palmeiras x Flamengo" – 8,6

"Temperatura Máxima: Megatubarão" – 8,7

"Domingão com Huck" – 10,2

"Bora pro Jogo" – 9,8

"Brasileirão: Santos x Vasco da Gama" – 16,2

"Fantástico" – 16,4

"Domingo Maior: Luta por Justiça" – 7,8

"Cinemaço: Deja Vu" – 4,1

Record:

"Desenhos Bíblicos" – 2,0

"Record Teen" – 2,2

"Cine Maior: 13º Distrito" – 3,4

"Cine Maior II: Os Mercenários 3" – 3,6

"Game dos 100" – 3,0

"Acerte ou Caia!" – 6,0

"Love & Dance" – 3,9

"Domingo Espetacular" – 6,1

"Esporte Record" – 2,3

SBT:

"SBT Notícias Manhã" – 2,3

"Domingo Legal" – 5,5

"Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel" – 7,3

Além disso, os dados mostram que, em 2025, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números são fundamentais para entender o desempenho dos programas e sua relevância no mercado publicitário.