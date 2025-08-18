Lindas, mas proibidas: segundo o feng shui, estas plantas atraem azar

O feng shui é responsável por evidenciar quais escolhas dentro de casa podem atrair boas energias, como no caso das plantas.

O feng shui é uma prática milenar chinesa que busca harmonizar a energia dos ambientes para promover bem-estar, saúde e prosperidade. Ele se baseia na ideia de que o fluxo de energia, conhecido como chi, influencia diretamente a vida das pessoas.

Ele pode afetar desde o humor até as oportunidades profissionais e financeiras. Por meio da disposição correta de móveis, cores, objetos e plantas, o feng shui procura equilibrar essa energia, evitando bloqueios que possam gerar desconforto ou estagnação.

Com técnicas simples e princípios facilmente aplicáveis, ele tem ganhado popularidade em residências e escritórios, oferecendo soluções práticas para transformar espaços comuns em locais mais energéticos, positivos e alinhados às necessidades de quem os habita.

5 plantas que podem trazer azar, segundo o feng shui

Embora muitas plantas tragam boas energias, algumas podem prejudicar o equilíbrio do chi em determinados ambientes. O feng shui alerta que escolher as plantas certas é fundamental para manter a harmonia.

Plantas com espinhos, folhas pontiagudas ou aparência ressequida podem gerar bloqueios de energia, atrair negatividade e até criar sensações de desconforto ou insegurança. A seguir, destacamos cinco plantas que, de acordo com essa prática, podem trazer azar ou influências negativas.

Saiba mais: Pare de sofrer com gases: tome estes chás todos os dias para aliviar o intestino

Espada-de-São-Jorge

A espada-de-são-jorge possui folhas pontiagudas e rígidas que, segundo o feng shui, podem cortar a energia positiva, criando tensão no ambiente. Apesar de ser usada para proteção, sua posição errada em locais de descanso ou áreas internas pode gerar desconforto emocional.

Cacto

O cacto também é conhecido por suas pontas afiadas, que podem interferir no fluxo do chi. Plantas desse tipo tendem a criar uma energia mais agressiva e dificultam o equilíbrio emocional de quem convive com elas. O feng shui indica que cactos devem ficar em áreas externas, longe de espaços de relaxamento.

Lírio-da-paz doente

Embora o lírio-da-paz seja popular para purificar o ar, quando suas folhas murcham ou apresentam manchas, ele transmite energia estagnada. Essa condição pode gerar sentimentos de desânimo e atrair situações desfavoráveis.

Samambaia

A samambaia, especialmente se estiver ressecada ou acumulando poeira, tende a atrair energias pesadas e dificultar a circulação do chi. Plantas mal cuidadas em áreas internas podem gerar desequilíbrios emocionais, além de prejudicar a concentração e o humor.

Hera

A hera, quando cresce de forma descontrolada ou ocupa espaços apertados, pode representar bloqueios e sufocamento energético. No feng shui, plantas que se espalham excessivamente em áreas internas podem criar sensação de desorganização e dificuldade de foco.

Veja mais: Tio é detido por suspeita de assassinar sobrinha de 14 anos no Paraná

Dicas do feng shui para atrair prosperidade

O feng shui também oferece estratégias práticas para estimular a prosperidade e atrair energias favoráveis. Seguir essas orientações ajuda a manter a harmonia nos ambientes e favorece oportunidades financeiras e pessoais. Entre as principais dicas, destacam-se:

Posicione plantas saudáveis em cantos estratégicos da casa, como o canto sudeste, que representa riqueza e abundância. Utilize cores como verde e dourado em objetos e decoração para estimular crescimento, vitalidade e sucesso financeiro. Mantenha a entrada da casa limpa e iluminada, garantindo que a energia positiva possa circular livremente e atrair boas oportunidades. Evite acumular objetos quebrados, velhos ou sem uso, pois eles bloqueiam a energia e podem atrair estagnação ou perdas. Coloque fontes de água ou aquários em áreas específicas, preferencialmente longe de quartos, para ativar a prosperidade e o fluxo contínuo de energia positiva.

Seguindo essas práticas, o feng shui ajuda a criar espaços harmoniosos, saudáveis e favoráveis à prosperidade. Ao combinar o cuidado com plantas, cores, objetos e a disposição correta de móveis, é possível equilibrar o chi, garantindo que a energia flua de maneira constante.

Veja mais: 5 dicas para enfrentar o dia com energia após uma péssima noite de sono