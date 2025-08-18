Citroën lançará versão aventureira XTR para C3 e Aircross

Confirmado! A Citroën vai trazer de volta a versão aventureira do C3, e as expectativas estão lá em cima. Pelas fotos divulgadas, os carros estão quase prontos. Então, se prepare, porque o lançamento pode acontecer a qualquer momento!

Essa nova versão vai se chamar XTR e vai seguir a mesma linha sinistra da primeira geração do hatch. Além disso, o SUV Aircross também vai ganhar essa roupagem aventureira. O que esperar? Mais detalhes estéticos que vão deixar esses modelos com aquela cara de quem está sempre pronto para uma aventura.

Design Para Aventureiros

O que sabíamos da versão anterior? Ela vinha equipada com para-choques pretos, racks de teto e muitos detalhes que destacavam sua personalidade. Na prática, isso proporcionava uma presença forte na estrada, perfeita para aqueles que adoram trilhas e passeios pelo interior.

Para os fãs de estrada, essa linha XTR promete agradar. A Citroën sabe como deixar o carro mais robusto e elegante ao mesmo tempo. Sem dúvidas, quem já pegou uma estrada cheia de buracos vai entender como essa estética aventureira traz um charme a mais.

O Que Muda Sob o Capô?

E quanto à mecânica? Por ora, não há muitas mudanças planejadas. O novo C3 XTR vai utilizar os motores já conhecidos, como o 1.0 Firefly e o 1.0 T200 que faz sucesso no Aircross e em outras versões do C3. Isso quer dizer que, apesar do visual, você pode esperar a mesma performance de sempre.

Quando estamos dirigindo, a escolha do motor pode impactar muito na experiência. Por isso, quem dirige mais pela cidade ou em viagens curtas vai amar a agilidade do motor menor. Já os que passam muito tempo na estrada vão curtir o T200, que entrega mais força nas ultrapassagens.

A Faixa de Preços

Falando de preços, a nova versão ainda não tem valores definidos. O C3 atual começa a partir de R$ 73.990 e vai até os R$ 101.490. Já o Aircross, que está sempre na disputa, parte de R$ 112.990 e chega até R$ 126.490. Ideal mesmo é que o XTR chegue como o topo de linha, certo?

O Futuro do Aircross

E quanto ao Aircross? Infelizmente, ainda não tem informações sobre a eletrificação, como acontece em modelos concorrentes. Muita gente torce para que a Citroën traga essa novidade logo, especialmente em tempos onde a sustentabilidade ganha cada vez mais força nas montadoras.

Ao levar o Aircross para a estrada, é possível sentir a diferença de um modelo que já conquistou sua identidade própria no mercado. O conforto e a versatilidade desse SUV são fatores que atraem muitos motoristas.

Fiquemos atentos! Essa volta do XTR promete agitar a cena dos carros aventureiros e deixar muitos apaixonados por carros de olho nas novidades que estão por vir.