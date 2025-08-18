Audi inicia pré-venda do E5 Sportback na China por R$ 177 mil

A Audi, em parceria com a chinesa SAIC, lançou uma nova marca e já está com seu primeiro modelo em pré-venda: o E5 Sportback. Se você adora carros elétricos, prepare-se, pois o lançamento oficial desse sedã elétrico está agendado para setembro e os preços por lá variam entre RMB 235.900 (cerca de R$ 177 mil) e RMB 319.900.

O E5 Sportback vem com um design que lembra o conceito E, que foi mostrado no Salão do Automóvel de Xangai. Com dimensões de 4.881 mm de comprimento, 1.960 mm de largura e 1.479 mm de altura, ele se posiciona como um sedã médio premium. Para quem já teve a chance de dirigir um Nio ET5, vai perceber algumas semelhanças.

Agora, vamos falar da parte de baixo do capô: o E5 Sportback é construído em uma plataforma elétrica avançada da parceria Audi-SAIC, o que garante uma arquitetura de alta voltagem de 800 volts. Ah, e ele tem opções com motor único ou duplo, com as versões mais potentes entregando impressionantes 788 cv! Isso significa que você consegue alcançar os 100 km/h em apenas 3,4 segundos; uma verdadeira máquina.

Em relação à bateria, são três capacidades disponíveis: 76,2 kWh, 83,3 kWh e 100 kWh. A autonomia? Entre 618 km e 770 km, no padrão CLTC. Para aumentar ainda mais a praticidade, o E5 oferece carregamento rápido, que recupera 370 km de autonomia em apenas 10 minutos. Imagine a facilidade em viagens longas!

O E5 Sportback também não deixa a desejar em tecnologia. Tem direção assistida com recursos de ponta, como um LiDAR no teto e o sistema EBM da startup Momenta. Isso traz uma experiência de condução moderna e segura, ideal para quem passa muito tempo no trânsito.

Na pré-venda, há quatro versões disponíveis, com tração traseira ou integral, e os preços variam como já mencionei. O lançamento do E5 Sportback chega em um momento particularmente empolgante, com várias novas marcas elétricas surgindo na China. Recentemente, a Huawei e o BAIC Group também entraram nessa onda, anunciando um novo modelo sob a marca Stelato.

Em suma, o E5 Sportback promete ser uma opção interessante no mercado dos sedãs elétricos de alta performance, trazendo uma combinação de tecnologia, potência e estilo. Para quem ama carros, é mais uma novidade para ficar de olho!