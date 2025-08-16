Tio é detido por suspeita de assassinar sobrinha de 14 anos no Paraná

Cascavel – Um homem foi preso em flagrante sob suspeita de ter assassinado sua sobrinha de 14 anos em um crime que ocorreu na última quinta-feira, dia 14, em Cascavel, na região oeste do Paraná. Além da sobrinha, a mãe da adolescente, que é irmã do suspeito, também foi agredida e encontra-se em estado grave.

A investigação conduzida pela Polícia Civil do Paraná classificou o caso como feminicídio consumado e tentativa de feminicídio, considerando agravantes. O crime se deu dentro da residência das vítimas e, segundo a apuração inicial, a adolescente não sobreviveu aos ferimentos e faleceu no local. A mãe recebeu atendimento e atualmente está internada.

Após o crime, o suspeito foi levado à cadeia pública de Cascavel, onde aguarda a audiência de custódia. A Polícia Civil já solicitou ao Judiciário a prisão preventiva dele.

Em seu depoimento, o homem disse que foi à casa da irmã após ouvir uma briga entre sua sobrinha e a filha. Ele relatou que, ao chegar, foi ameaçado com uma faca pela própria irmã e que, ao tomar a faca dela, acabou ferindo a sobrinha quando ela teria tentado intervir.

Entretanto, a versão apresentada pelo suspeito não parece ser corroborada pela investigação. A adolescente foi encontrada deitada na cama, sem sinais de luta, o que indicaria que ela não teve chance de defesa.

O enquadramento do caso como feminicídio consumado se dá por considerar que a vítima era uma adolescente e estava em situação de vulnerabilidade. A tentativa de homicídio contra a mãe foi classificada como feminicídio tentado.

A Polícia Civil informou que as evidências até agora sugerem que a jovem foi atacada sem a possibilidade de reação, o que aumenta a severidade das acusações contra o suspeito. A investigação continua, e testemunhas estão sendo convocadas para prestar depoimentos nos próximos dias. O laudo da perícia também será anexado ao inquérito em andamento.