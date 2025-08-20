Mini lança JCW E e JCW Aceman E no Brasil com 231 cv

A Mini, essa queridinha britânica do BMW Group, está dando um passo interessante no Brasil. Conhecida por seu primeiro esportivo lá em 1959, a marca agora traz dois modelos 100% elétricos que prometem encantar os amantes de carros: o Mini JCW E e o Mini JCW Aceman E. Eles foram apresentados no Festival Interlagos e têm preços a partir de R$ 330.990 para o hatch e R$ 345.990 para o SUV, um investimento que tem tudo para valer a pena.

Ambos os novos modelos compartilham um motor elétrico potente de 258 cv e torque de 34,6 kgfm, além de baterias com 54,2 kWh. Para quem gosta de acelerar, o hatch JCW E faz de 0 a 100 km/h em apenas 5,8 segundos, enquanto o Aceman E completa a mesma marca em 6,3 segundos. A velocidade máxima para os dois é de 195 km/h, e a autonomia chega a 306 km para o JCW E e 312 km para o Aceman E. Isso significa que o passeio ou a viagem de fim de semana fica muito mais plugada na modernidade.

O design desses carros preserva a identidade esportiva da linha JCW, que a gente tanto adora. Os faróis de LED, o spoiler traseiro e as saias laterais escurecidas dão aquele ar de agressividade, enquanto as rodas de 18 polegadas no hatch e 19 polegadas no SUV garantem um visual marcante. E quem curte personalização vai amar as 11 opções de cores e as possibilidades de teto em vermelho, preto ou um estilo multitone.

Por dentro, a experiência também é sensacional. Os bancos esportivos de couro com costuras vermelhas fazem você se sentir no comando de uma máquina de alto desempenho. O painel tem iluminação ambiente interativa, e a tela OLED de 240 mm na central multimídia exibe informações em tempo real, como torque e força G. O modo Go-Kart adapta tudo para você se sentir em uma verdadeira corrida — incrível para quem ama dirigir!

E não para por aí. Na parte de tecnologia, o MINI App é um bônus que permite controlar funções do carro pelo celular, como travamento das portas e a temperatura interna. Sem falar na chave digital MINI Digital Key Plus, que desbloqueia o veículo automaticamente e ainda permite que você compartilhe o acesso com outros. A integração com Apple CarPlay e Android Auto sem fio é um toque moderno que faz a diferença no dia a dia.

Quando o assunto é segurança, os novos modelos não decepcionam. Eles vêm equipados com o Driving Assistant Plus e o Parking Assistant Plus, que incluem controle de cruzeiro adaptativo, câmera de 360°, monitoramento de ponto cego e muito mais. Tudo isso ajuda a garantir que você e seus passageiros estejam sempre em boas mãos.

Mesmo com o preço elevado, os Mini JCW E e JCW Aceman E entram em um mercado crescente no Brasil, competindo de forma indireta com nomes como Audi A3 Sportback e Volvo EX30. A Mini segue apostando na combinação de esportividade e eletrificação, trazendo performance com aquele charminho do design britânico que a gente ama. Para quem aprecia a arte de dirigir, essas máquinas prometem ser um verdadeiro deleite.