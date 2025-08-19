Toyota Yaris deixa o Brasil antes da chegada do Yaris Cross

Após mais de seis anos rodando pelas ruas brasileiras, os Toyota Yaris e Yaris Sedan estão dizendo adeus. A partir de agora, não vão mais aparecer nas tabelas de preços, e a Toyota confirmou que não haverá substitutos diretos para esses modelos. O espaço deixado por eles será preenchido pelo Yaris Cross, que promete trazer uma nova proposta aos amantes de carros.

O Yaris chegou ao Brasil em 2018, se posicionando como uma opção mais sofisticada do que o Etios. Ideal para quem buscava um compacto com um toque de premium, o modelo sempre teve opções de motores 1.3 e 1.5, mas nunca teve a versão 1.0. Apesar de ser bem construído, o Yaris não fez frente a concorrentes como o Chevrolet Onix, o que se refletiu nas vendas.

A produção dos Yaris foi encerrada em dezembro de 2024, concentrando-se, a partir de então, apenas na exportação, principalmente para a Argentina. Desde então, a Toyota vinha se desfazendo dos estoques, e os números de vendas falam por si: em agosto de 2025, foram apenas quatro unidades do Sedan e três do hatch que deixaram as concessionárias.

Uma boa notícia é que a fábrica de Sorocaba, em São Paulo, não será afetada pelo fim do Yaris. Ela continuará firme, produzindo para exportação e operando em três turnos.

Para quem está ansioso por novidades, o Toyota Yaris Cross será lançado oficialmente em outubro de 2025. Esse SUV foi desenvolvido sobre a plataforma DNGA, que é uma derivação da usada no Corolla e vai competir com os queridinhos do mercado, como T-Cross, HR-V, Creta e Renegade. O Yaris Cross oferecerá versões XR, XRE e XRX, com motor 1.5 Flex e até uma opção híbrida que mistura motor a combustão com elétrico.

Com 4,31 metros de comprimento e um porta-malas com 471 litros, o Yaris Cross promete espaço para aqueles passeios de final de semana ou até uma viagem longa. E se você se preocupa com segurança, ele já foi aquinhoado com cinco estrelas nos testes do ASEAN NCAP.

Os preços do Yaris Cross devem variar entre R$ 130 mil e R$ 185 mil, e a Toyota se destaca oferecendo até dez anos de garantia para reforçar sua confiança nos modelos. Então, se você é fã da marca e busca um SUV, essa pode ser uma ótima opção para colocar na lista!