Calor chegando, mosquitos também: saiba como mantê-los bem longe da sua casa

Os mosquitos, além de chatos, podem trazer doenças e outros malefícios. Com a chegada do calor, eles vêm em peso.

Os mosquitos se tornam mais presentes nos ambientes domésticos durante o calor, porque altas temperaturas aceleram seu ciclo de vida e aumentam sua reprodução. Ambientes úmidos, recipientes com água parada e vasos de plantas contribuem para a proliferação.

Além disso, o calor estimula a atividade desses insetos, tornando-os mais agressivos e frequentes. A presença constante de mosquitos não apenas incomoda, mas também representa riscos à saúde, já que eles podem transmitir doenças como dengue, zika e chikungunya.

Por isso, compreender os fatores que atraem esses insetos e adotar medidas preventivas é essencial para proteger a família. Agir de forma organizada e contínua reduz a população de mosquitos e torna o ambiente mais seguro e confortável.

8 dicas para manter os mosquitos longe da sua casa

Manter os mosquitos longe exige atenção aos locais de reprodução e adoção de hábitos preventivos constantes. Essas medidas não apenas reduzem a incidência de picadas, mas também protegem a saúde da família, impedindo a transmissão de doenças.

Saiba mais: Aranha marrom: saiba como mantê-la longe com algumas dicas fundamentais

Elimine água parada

Mosquitos depositam ovos em água parada, por isso é fundamental remover qualquer recipiente que acumule líquido, como garrafas, pratos de plantas e baldes. Verifique calhas, ralos e piscinas com frequência, mantendo-os limpos e sem acúmulo de água.

Tampe caixas d’água

Caixas d’água destampadas se tornam pontos de reprodução ideais, mesmo em locais cobertos. Manter tampa bem ajustada evita que os mosquitos acessem o líquido e completem seu ciclo de vida. Além disso, a higiene da caixa d’água deve ser constante, com limpeza periódica para eliminar possíveis larvas.

Use telas em portas e janelas

Instalar telas finas nas portas e janelas impede que os mosquitos entrem no ambiente interno. Essa barreira física é eficiente, especialmente durante o período de maior atividade dos insetos. Complementar com portas e janelas fechadas nos horários de maior calor aumenta a proteção.

Mantenha piscinas tratadas

Piscinas sem manutenção atraem mosquitos rapidamente, mesmo quando contêm cloro. Verificar regularmente o nível de cloro, limpar filtros e evitar água parada nos arredores impede que os insetos se proliferem. Piscinas bem cuidadas funcionam como barreira natural, reduzindo a população local.

Veja mais: Lindas, mas proibidas: segundo o feng shui, estas plantas atraem azar

Remova lixo exposto

Lixeiras abertas ou sacos de lixo acumulados favorecem o acúmulo de água e atraem mosquitos. Utilizar recipientes fechados e esvaziar regularmente evita que se tornem criadouros. Essa ação preventiva, combinada com a limpeza do ambiente, reduz a incidência de insetos próximos às áreas de convivência.

Cultive plantas repelentes

Plantas como citronela, manjericão e lavanda liberam odores que afastam os mosquitos naturalmente. Cultivá-las em vasos próximos às entradas e áreas de lazer cria uma barreira aromática, complementando outras medidas preventivas. Além disso, essas plantas adicionam beleza e aroma ao jardim.

Utilize repelentes

Repelentes aplicados na pele ou em ambientes ajudam a manter os mosquitos longe. Produtos à base de DEET, picaridina ou óleos essenciais proporcionam proteção temporária e devem ser usados conforme orientação do fabricante. Combinar o uso de repelentes com outras estratégias aumenta a prevenção.

Instale ventiladores

Os mosquitos têm dificuldade de voar em correntes de ar intenso, por isso ventiladores em áreas internas e externas reduzem a presença desses insetos. Direcionar o fluxo de ar para áreas de maior circulação torna o ambiente desconfortável para eles, diminuindo a frequência de picadas.

Saiba mais: Jeep Commander 2026 lança preço R$ 20 mil mais baixo