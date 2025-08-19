GWM lança pré-venda do Haval H9 e Poer P30 a partir de R$ 9 mil

A GWM acaba de abrir as portas de sua nova fábrica em Iracemápolis, São Paulo, e o evento contou até com a presença do presidente Lula. Essa inauguração marca o início da produção dos primeiros veículos da marca aqui no Brasil, começando pelo já conhecido Haval H6. A nova unidade já está em funcionamento e tem um plano ambicioso: produzir, a princípio, uma linha de veículos por ano, com capacidade para ganhar força e chegar a 50 mil carros até 2026.

E não para por aí! A GWM também está pronta para lançar outros modelos em breve. O Haval H9, um SUV luxuoso que acomoda até sete pessoas, e a poer P30, uma picape média, estão com pré-venda aberta até o dia 10 de setembro. Você pode garantir o seu pelo site da GWM, pelo app My GWM, no Mercado Livre ou nas concessionárias, com um depósito de R$ 9 mil. E quem reservar, ainda pode contar com kits de acessórios exclusivos!

O Haval H9 chega com uma série de equipamentos interessantes. Ele já vem com engate de reboque, rack de teto e até caixa organizadora. Por sua vez, a Poer P30 não fica atrás: oferece capota marítima, santo-antônio tubular e um sistema de trava antifurto no estepe. Ambos os modelos contarão com motor 2.4 turbodiesel, câmbio automático de nove marchas e a confiável tração 4×4. Ferramentas essenciais para quem enfrenta as estradas brasileiras.

Em questão de tamanho, o H9 mede 4,95 m de comprimento e 1,93 m de altura, o que o coloca à frente de concorrentes como o Toyota SW4. Já a Poer P30 impressiona ainda mais, com 5,41 m de comprimento e 1,88 m de altura, trazendo uma caçamba robusta capaz de suportar até 1.050 kg. Ambos os veículos vêm equipados com faróis Full-LED, bancos de couro climatizados, uma tela multimídia de 14,6″, câmera 360°, carregador por indução e um sistema semiautônomo de condução. Tudo pensado para proporcionar uma experiência de dirigir bem mais confortável e segura.

A Poer P30 é uma verdadeira picape, seguindo a arquitetura clássica de picapes com carroceria sobre chassi, enquanto o H9 se destaca pelo espaço interno e conforto que oferece, competindo diretamente com SUVs de grande porte. E quem busca desempenho e robustez pode contar com um conjunto mecânico diesel que traz modos de tração bem variados: 4×2, 4×4 High e 4×4 Low.

É bom lembrar que a GWM tem planos grandes para o futuro: a expectativa é produzir mais de 30 mil veículos em 2026, podendo chegar a 50 mil em três anos e até 100 mil posteriormente. Uma bela notícia, não apenas pelo aumento da produção, mas também pelas oportunidades de emprego que isso representa. E o melhor de tudo, o processo de fabricação no Brasil vai além da simples montagem: com soldagem, pintura e montagem das carrocerias feitas localmente, a qualidade do produto final fica garantida.

Um bom momento para quem ama a estrada e deseja explorar novos horizontes com qualidade e estilo!