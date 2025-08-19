Toyota Hilux 2026: cabine simples ganha redesign significativo

A Toyota Hilux está em contagem regressiva para uma grande renovação. Em 2025, a picape que conquistou os corações de muitos motoristas brasileiros completará uma década no mercado e a promessa é de uma atualização significativa. Embora não se trate de uma geração completamente nova, a Toyota pinta um novo cenário, algo que já vimos a Chevrolet fazer com a S10.

A principal mudança está na unificação do design, que vai alinhar a picape de cabine dupla e a de cabine simples. A versão de duas portas tem uma dianteira que já está datada desde 2015, sendo focada mais no trabalho do que no estilo. Aqui, o motor 2.8 turbodiesel também cai em algumas diferenças, oferecendo 42,8 kgfm de torque — bem menos que os 50,9 kgfm das versões mais sofisticadas.

Mudanças no Visual da Hilux

Recentemente, surgiram fotos de um protótipo da nova Hilux, flagrado na Tailândia. O visual mostra que a frente terá faróis mais afilados, lembrando as linhas vistas na cabine dupla reestilizada. A grade dianteira também vai ganhar um destaque maior, possivelmente se integrando aos faróis. Já a altura do capô parece um pouco superior à da versão atual — pode ser um detalhe, mas já dá uma cara nova.

Nas laterais, as alterações são bem sutis. A picape deve ter novos retrovisores e opções entre rodas de ferro ou liga leve, variando conforme a versão. Vale lembrar que, por aqui, a Hilux cabine simples vem apenas com rodas de aço estampado de 17". Não espere grandes mudanças nesse aspecto, já que se trata de uma configuração mais voltada para o uso comercial. Na traseira, apenas detalhes como lanternas novas e uma tampa de caçamba com estampa atualizada vão aparecer.

Tecnologia a Bordo

Em questão de tecnologia, mesmo que ainda não tenha rolado uma confirmação oficialmente, a expectativa é que a nova Hilux traga um painel mais moderno. Estão falando de algo parecido com o que existe no SUV Land Cruiser, com uma tela multimídia maior no console central. Porém, para as versões mais simples, a tela deve ser um pouco menor.

Expectativas para o Lançamento

Batizada de "Travo", esta nova versão da Hilux está prevista para ser lançada em países asiáticos no segundo semestre de 2025. Para o Brasil, podemos esperar a chegada entre 2026 e 2027, com produção mantida na Argentina. Para quem é fã de picape, as promessas são boas e, sem dúvida, a expectativa só aumenta!