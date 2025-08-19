Volkswagen corta preço do Taos Highline em R$ 33 mil para CNPJ

O Volkswagen Taos Highline está com uma oferta super interessante para quem é empresário ou trabalha no campo. Durante agosto, as vendas diretas estão facilitadas e trazem preços que valem a pena. Se você estava pensando em trocar de carro, talvez essa seja a oportunidade perfeita.

A versão top de linha, a Highline 250 TSI, costuma sair por R$ 231.990,00. Mas olha só: se você for uma empresa ou produtor rural, o preço cai para R$ 208.791,00. Isso significa uma economia de R$ 23.199,00! As informações foram confirmadas pela concessionária Norpave, podendo haver variações dependendo da região onde você está.

Detalhes do Carro

Na Volkswagen, você consegue informações sobre toda a documentação necessária, prazos e até financiamentos. Isso facilita demais para quem está pensando em fazer um bom negócio.

O Taos Highline vem equipado com um motor 1.4 TSI, que oferece 150 cv de potência e um torque de 25,5 kgfm. O câmbio automático de 8 marchas AQ300 proporciona uma dirigibilidade bem suave. Ele consegue ir de 0 a 100 km/h em impressionantes 9,3 segundos e alcança uma velocidade máxima de 194 km/h. Uma beleza de carro para quem gosta de aceleração!

Consumo

Segundo o pessoal do Inmetro, o consumo é bastante razoável: 11,1 km/l na cidade e 13,3 km/l na estrada usando gasolina. Se você optar por etanol, os números ficam em 7,7 km/l na cidade e 9,3 km/l na estrada. Para quem faz muito trecho urbano, essas informações influenciam bastante no dia a dia.

Vendas

Falando em números, entre janeiro e julho de 2025, o Taos emplacou 9.434 unidades. Apesar de ser um modelo interessante, ficou atrás dos líderes do mercado de SUVs médios, como o Toyota Corolla Cross, que é campeão com 36.957 vendas.

Conforto e Tecnologia

O Taos Highline não decepciona em conforto e tecnologia. Ele vem com painel digital de 10,25″ e uma central multimídia “VW Play” com tela touchscreen de 10,1″. A experiência ao volante é ainda melhor com recursos como detector de pedestres, alerta de ponto cego e direção elétrica.

E se você curte um visual que brilha, as rodas de liga leve diamantadas de 19″ e a faixa de LED na grade frontal são bem chamativas. Ah, e para os passageiros, os bancos têm revestimento em couro parcial e há iluminação ambiente no painel e nas portas — dá aquele toque especial.

Preços Especiais

Para resumir a oferta de agosto para quem tem CNPJ, aqui vai uma tabela simples:

Configuração Preço Geral Preço para CNPJ Desconto Highline 250 TSI R$ 231.990,00 R$ 208.791,00 R$ 23.199,00

Com tanta tecnologia e conforto, o Taos Highline se mostra uma excelente escolha para quem busca um SUV robusto e que não economiza em mordomias. Agora, é só aproveitar essas condições especiais!