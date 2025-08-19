GWM Haval H9 e Poer P30 com preços e pré-venda em setembro

Na semana passada, a GWM soltou a grande novidade: inaugurou sua nova fábrica em Iracemápolis, São Paulo. E para deixar esse momento ainda mais especial, o presidente Lula esteve presente nas linhas de montagem, de onde já estão saindo as primeiras unidades do Haval H6. E essa é só a ponta do iceberg, pois a marca chinesa ainda tem mais três lançamentos na manga para este ano.

Entre os novos modelos, o Wey 07 deve chegar até o final do ano. E tem mais: em setembro, a GWM promete revelar detalhes sobre o Haval H9 e a picape Poer P30. Se você está curioso, fique ligado! O preço do Haval H9 será divulgado no dia 12 de setembro, enquanto a picape será apresentada com preços no dia 10 do mesmo mês. E para quem não quer perder a chance, a pré-venda já está aberta, valendo a pena garantir o seu.

Os pedidos podem ser feitos pelo site da GWM, no Mercado Livre, pelo app My GWM ou diretamente nas concessionárias. Para participar, é só fazer um depósito de R$ 9 mil. Ah, e quem fizer a reserva antecipada terá direito a um kit de acessórios, que inclui itens bem bacanas. No Haval H9, o kit vem com engate de reboque e rack de teto, enquanto na Poer P30 você ganha uma capota marítima, santantônio tubular e até uma trava antifurto para o estepe. Mas fique esperto, porque essa oferta é até 10 de setembro.

Uma das jogadas da GWM é trazer os modelos equipados com motor 2.4 turbodiesel, combinado com um câmbio automático de nove marchas. E tem mais: a tração 4×4 e a caixa de redução garantem que esses carros aguentem o tranco. Esse conjunto já é usado em outros lugares, como na Ásia e Oceania, onde entrega uma potência de 186 cv e um torque de 48,9 kgfm. Isso tudo pode ter algumas adaptações para brilhar aqui no Brasil, mas os números oficiais ainda não foram divulgados.

Falando em tamanho, o Haval H9 é espaçoso, com 4.950 mm de comprimento, 1.976 mm de largura e 1.930 mm de altura, confortando até sete occupants. Já a Poer P30 é ainda maior, com 5.416 mm de comprimento, 1.947 mm de largura e 1.886 mm de altura. Ambos os modelos vêm recheados com tecnologia de ponta, incluindo faróis Full-LED inteligentes, assentos em couro climatizados e uma tela multimídia de 14,6 polegadas. Sem falar na câmera 360°, carregador de celular por indução de 50W e até um sistema de condução semiautônoma nível 2+.

Coisas que deixam o dia a dia no volante mais fácil e seguro, não é mesmo?