Haval Raptor PHEV 2026 é lançado na China com 200 km de autonomia

O novo Haval Raptor PHEV 2026, também conhecido como Raptor Hi4, chegou com tudo na China. Esse SUV promete muito, oferecendo seis versões e preços que vão de ¥153.800 a ¥208.800, o que dá cerca de R$ 118.000 a R$ 159.000. E só para você ter uma ideia, em julho de 2025 já tinha vendido quase 5 mil unidades por lá. É um modelo que está fazendo barulho!

O design exterior do Raptor Hi4 é atrativo e cheio de charme. Com uma nova grade na frente, ele traz faróis quadrados super estilosos e lanternas traseiras que são um show à parte, com nada menos que 300 LEDs vermelhos. E a faixa de luz embaixo do logotipo "HAVAL" com 1.088 mm de comprimento é um detalhe que salta aos olhos. Ah, e um toque interessante: o emblema de trás foi mudado para “GWM”. As opções de cores vão do Verde Menta ao Preto, passando por Cinza Nuvem e Branco. Um verdadeiro prato cheio para quem gosta de personalizar o carro!

Interior e Conforto

Ao entrar no Raptor, você já sente que a primeira classe te espera. O volante de raios duplos e o painel digital de 12,3 polegadas são apenas o começo. A central multimídia de 14,6 polegadas é compatível com sistemas como Huawei HiCar e é tudo pela interface do Coffee OS 3. Os bancos da dianteira são um sonho, com ajustes elétricos, aquecimento e ventilação. E, se você precisa de um pouco mais de conforto, os bancos traseiros reclinam entre 27° e 32°.

Entre outros mimos, o Raptor oferece teto solar panorâmico, para-sóis traseiros e ainda vem com um head-up display W-HUD. O que mais a gente pode pedir, né?

Versões e Equipamentos

Ele vem nas versões Pro, Ultra e Ultra Navigator. A versão Pro já inclui câmera de 360°, radar traseiro e aquecimento dos bancos, além do famoso teto solar. A Ultra eleva o nível com o W-HUD de série, volante aquecido e um sistema de gerenciamento de qualidade do ar. Para os verdadeiros amantes de tecnologia, a versão Ultra Navigator conta com múltiplas câmeras e sensores que permitem um estacionamento automotivo super avançado.

Desempenho Ecológico

Por dentro do capô, o Raptor PHEV não decepciona. Ele une um motor 1.5 turbo a gasolina com um sistema elétrico que, juntos, somam 330 kW e 750 N·m de torque. Isso significa que ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 5,9 segundos! A nova bateria de 35,43 kWh oferece uma autonomia de até 200 km em modo elétrico. Se você preferir, também tem versões com capacidades de 18,74 kWh e 27,54 kWh, que garantem 102 km e 145 km, respectivamente. Olha que legal para quem está pensando em economia no dia a dia!

Versatilidade ao Volante

A cereja do bolo são os sete modos de condução: padrão, eco, esportivo, neve, lama, areia e 4×4. Isso garantirá que você esteja com o carro em sua melhor forma, seja lidando com o trânsito da cidade ou atravessando um terreno mais complicado. E, para quem curte entusiastas de off-road, é um verdadeiro presente!

Esse SUV tem tudo para ser uma opção forte no mercado. Além do estilo, a tecnologia e o desempenho fazem dele um concorrente direto de modelos como o Jetour Shanhai T2, que parte da casa dos ¥179.900, ou aproximadamente R$ 137.000. Portanto, se você é fã de SUVs e está em busca de inovação, pode começar a ficar de olho nesse lançamento!