Ana Paula Renault pede contrato para retornar ao Melhor da Tarde

A jornalista e ex-participante do Big Brother Brasil, Ana Paula Renault, não esteve presente na edição do programa “Melhor da Tarde” exibida na última terça-feira, 19 de setembro. Em uma entrevista, ela explicou as razões de sua ausência e enfatizou que seu retorno à atração depende da formalização de um contrato.

Ana Paula destacou que, embora sua participação inicial no programa tenha sido motivada por gratidão ao convite feito por Leo Dias, não há um acordo permanente que garanta sua presença. Ela revelou que se reuniu com Kaká Marques, diretor de entretenimento da Band, após os testes para o programa, mas não chegou a um acordo satisfatório.

“Decidi participar da estreia pelo carinho que tenho pelo projeto e pela gratidão ao Leo Dias. No entanto, eu só voltarei quando tiver um contrato definido. Sou jornalista e não uma influenciadora digital que se beneficia da imagem. Para mim, não faz sentido participar como convidada especial sem receber. Preciso ser remunerada por meu trabalho. Vamos ver se as coisas se resolvem, e, se der certo, entrarei para a equipe com orgulho”, explicou Ana Paula.

Na edição onde Ana Paula não participou, a jornalista Regina Dourado assumiu seu lugar temporariamente. Regina já faz parte do time da Band e atuou como substituta na atração.

Outro nome associado ao programa, Fernanda Bande, também utilizou suas redes sociais para esclarecer que não possui um contrato fixo com a emissora, participando apenas como convidada especial.

Atualmente, além de Leo Dias, os principais integrantes do “Melhor da Tarde” são Pâmela Lucciola e João Paulo Vergueiro. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 14h30, logo após a exibição de “Os Donos da Bola”.