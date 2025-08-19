Homem é assassinado durante ligação com esposa no Paraná

Na madrugada desta segunda-feira, 18 de setembro, um homem de 40 anos, identificado como Júlio César de Souza Martins, foi assassinado a tiros em Paranaguá, no litoral do Paraná. O crime ocorreu na Rua Nilo Lázaro Abud, enquanto Júlio estava em uma ligação com a esposa. Ela presenciou os disparos pelo celular.

De acordo com as informações apuradas, Júlio foi surpreendido por dois grupos de criminosos que chegaram em um carro e em uma motocicleta. Ao notar a movimentação suspeita, ele tentou fugir, mas foi atingido por vários tiros, incluindo na cabeça, costas, tórax e perna. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Testemunhas relataram que, na noite anterior ao crime, Júlio foi visto conversando com amigos na mesma esquina onde foi morto. A polícia confirmou que ele tinha antecedentes criminais, embora os detalhes não tenham sido divulgados.

A perícia da Criminalística encontrou aproximadamente 30 estojos de munição de calibre 9mm, o que indica que duas armas podem ter sido utilizadas no ataque. As autoridades estão investigando o caso para identificar os responsáveis e entender a motivação do crime.

O clima de medo e insegurança tomou conta da comunidade, que aguarda respostas sobre este violento episódio. A Polícia Civil continua os trabalhos para esclarecer os fatos.