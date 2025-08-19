Notícias

Lula encaminha projetos de lei para regular as big techs

Autor Diogo Sobral
Lula decide enviar dois projetos de lei para regulação das 'big techs'
Lula decide enviar dois projetos de lei para regulação das 'big techs'

Governo deve enviar novos projetos de lei para regulamentar plataformas digitais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que enviará dois projetos de lei ao Congresso Nacional com o objetivo de regulamentar as plataformas digitais. Um dos projetos foca na regulação dos serviços digitais, enquanto o outro estabelece regras sobre a concorrência entre as grandes empresas de tecnologia, conhecidas como "big techs".

A expectativa é que os textos sejam apresentados ao Congresso na próxima semana, após o retorno do presidente de uma viagem à Colômbia. No entanto, o governo ainda aguarda a conclusão da votação do chamado PL da Adultização pela Câmara dos Deputados, que é um projeto que trata de temas relacionados à maior autonomia da juventude.

Durante uma visita do presidente do Equador, Daniel Noboa, Lula enfatizou a importância da regulação para proteger a sociedade contra crimes no ambiente digital. Ele destacou que a falta de regulamentação das grandes empresas de tecnologia representa um desafio significativo para os países atualmente. “Nossas sociedades estarão sob constante ameaça sem a regulação das big techs”, afirmou o presidente.

Com esses novos projetos, o governo busca fortalecer a legislação relacionada às tecnologias digitais, promovendo um ambiente mais seguro e competitivo no setor. A proposta poderá impactar diversas áreas, desde a proteção ao consumidor até a concorrência entre empresas do setor. O acompanhamento desse processo pela Câmara dos Deputados será fundamental para definir os próximos passos na regulamentação das plataformas.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

você pode gostar também Mais do autor