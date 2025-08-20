2.834 oportunidades de emprego em Campo Grande nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 20 de agosto, Campo Grande oferece 2.834 vagas de emprego, disponibilizadas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho) e pela Funtrab (Fundação Estadual do Trabalho). As oportunidades abrangem todos os níveis de escolaridade e incluem funções temporárias, além de vagas específicas para pessoas com deficiência.

A Funsat disponibiliza 1.885 vagas, com destaque para cargos como operador de caixa (237), auxiliar de operação (105), auxiliar de logística (95), auxiliar de limpeza (122), magarefe/desossador (204), repositor de mercadorias (100) e operador de telemarketing ativo (101). Existem também oportunidades para auxiliar de linha de produção, auxiliar de cozinha e atendente de padaria.

Por sua vez, a Funtrab tem 949 vagas. As funções mais procuradas incluem auxiliar de linha de produção (109), auxiliar de limpeza (51), operador de caixa (37), vendedor interno (57), pedreiro (24) e ajudante de carga e descarga (24). Há ainda vagas para motoristas, eletricistas, atendentes e estagiários.

Além disso, a Funtrab oferece 57 vagas exclusivas para pessoas com deficiência e 8 vagas de estágio, destinadas a estudantes do ensino médio ou superior. As oportunidades para essa categoria incluem cargos como vigilante, operador de caixa, auxiliar administrativo, servente de obras e consultor jurídico.

Os interessados em se candidatar devem apresentar alguns documentos, como RG (Registro Geral), CPF (Cadastro de Pessoa Física) e Carteira de Trabalho, que pode ser física ou digital. É importante que os candidatos atualizem seu cadastro para participar dos processos seletivos.

As agências da Funsat e da Funtrab estão localizadas em pontos centrais da cidade e são acessíveis para qualquer pessoa que deseja buscar uma oportunidade de trabalho. A Funsat está na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória, e a Funtrab na Rua 13 de Maio, nº 2.773, no Centro.

