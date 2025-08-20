Xiaomi anuncia entrada no mercado europeu de carros elétricos em 2027

A Xiaomi está a caminho de uma nova aventura! A empresa anunciou que vai começar a vender seus veículos elétricos (VEs) na Europa a partir de 2027. Isso marca uma grande virada para a marca, que já está bem estabelecida no setor de tecnologia, mas agora quer conquistar as estradas do velho continente. O presidente da Xiaomi, William Lu, fez esse comunicado durante a apresentação dos resultados financeiros do segundo trimestre de 2025.

Antes desse anúncio, já havia indícios de que algo grandioso estava a caminho. Em março, durante o famoso MWC 2025 em Barcelona, Lu comentou que a divisão Xiaomi EV estava se preparando para expandir suas operações além das fronteiras chinesas. E não parou por aí: em julho, ele postou uma foto de um SU7 Ultra com placa alemã nas redes sociais, o que fez muita gente levantar as sobrancelhas, já que era o primeiro carro da marca a ser registrado na Europa!

Enquanto os planos para a Europa estão sendo desenhados, a Xiaomi enfrenta alguns desafios em casa. Os pedidos pelo SU7 e pelo YU7 estão tão altos que as filas de espera podem levar até 41 semanas para o SU7 e 58 semanas para o YU7. O CEO Lei Jun já deixou claro que agora a prioridade é atender o mercado chinês antes de se aventurar por novas terras.

Agora, se a gente olhar para os números, o setor de veículos elétricos da Xiaomi arrecadou RMB 20,6 bilhões (cerca de US$ 2,87 bilhões) no segundo trimestre de 2025. Isso resultou em uma margem bruta de 26,4%, um aumento em relação aos 23,2% do trimestre anterior. Apesar desse crescimento, a marca ainda enfrenta prejuízos devido aos investimentos que ultrapassam RMB 30 bilhões nos últimos três anos. Podemos imaginar que a corrida pela inovação no setor, a engenharia e a produção de EVs envolvem muitos desafios e, claro, investimentos pesados.

E falando em números, a Xiaomi entregou 81.302 veículos nesse último período, um salto impressionante de 197,7% em relação ao ano passado e 7,1% na comparação com o primeiro trimestre de 2025. Embora as perdas operacionais no setor tenham diminuído — de RMB 500 milhões para RMB 300 milhões —, ainda há um caminho a percorrer.

Lu mantém as esperanças e afirma que eles esperam trabalhar com lucro trimestral ou mensal ainda no segundo semestre de 2025. E assim, a Xiaomi se prepara com um olho voltado para a Europa, apostando em um futuro promissor no segmento de elétricos.

Quem sabe um dia podemos dar uma volta em um desses carros lá na Europa, hein?