Tesla lança Model YL de seis lugares para expandir na China

A Tesla acaba de apresentar o novo Model YL na China, uma versão ampliada de seis lugares do popular SUV elétrico. Com um preço inicial de 339.000 yuans (cerca de R$ 255.680), ele aparece num momento em que as vendas do Model Y convencional estão caindo no mercado chinês. As entregas estão previstas para começar em setembro, e a expectativa é grande.

Em tempos com tanta concorrência, a Tesla decidiu investir em mais espaço interno e recursos novos para atrair famílias, um público que já é disputado por marcas como Nio, Li Auto e Onvo. Se você já teve que lotar o carro com crianças, bicicletas e tantos outros itens durante uma viagem, sabe como a metragem interna pode fazer a diferença.

O que muda no Model YL?

Comparado ao Model Y tradicional, o YL traz um teto redesenhado e até um spoiler traseiro renovado, o que contribui para um visual mais aerodinâmico, com um coeficiente de arrasto de apenas 0,216. As novas dimensões são impressionantes: com 4,97 metros de comprimento e um entre-eixos de 3,04 metros, ele se destaca em relação à versão de cinco lugares, que mede 4,79 m por 2,89 m.

Desempenho elétrico

O Model YL conta com um conjunto mecânico robusto, que combina dois motores elétricos — um dianteiro de 190 cv e um traseiro de 266 cv. Ele é alimentado por uma bateria de 82 kWh da LG Energy Solution, garantindo um alcance de até 751 km no ciclo chinês (CLTC). E o melhor: acelera de 0 a 100 km/h em apenas 4,5 segundos. Isso é ótimo para quem adora aquela emoção na hora de ultrapassar!

Conforto e tecnologia

Na parte interna, o YL não decepciona. Uma nova tela central de 16 polegadas se destaca, junto com um carregamento sem fio mais rápido e um sistema de som premium com 18 alto-falantes. Para aqueles que costumam fazer longas jornadas, as tomadas USB em todas as fileiras são um baita bônus. Os assentos também são bem pensados: têm aquecimento, ventilação e podem ser rebatidos eletricamente, oferecendo até 2.539 litros de capacidade de carga. Imagina colocar tudo que você precisa para um final de semana longe da cidade!

Segurança em primeiro lugar

Falando em segurança, o YL vem equipado com airbags que cobrem as três fileiras, protegendo mais de 95% do habitáculo. Apesar do tamanho, o carro pesa apenas 2.088 kg, ajudando a manter um consumo médio de 12,8 kWh/100 km, algo muito elogiado para um SUV desse porte.

Três versões para escolher

Com essa nova chegada, a Tesla agora oferece três versões do Model Y na China: duas de cinco lugares (a partir de 263.500 yuans) e a nova versão de seis lugares, a mais completa da linha. O Model YL promete ser uma forte concorrente num mercado que, apesar das quedas, ainda está em plena expansão. É bom ver como a Tesla continua se adaptando e inovando, não é mesmo?