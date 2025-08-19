Chevrolet reduz preço da S10 Z71 em R$ 47 mil para CNPJ

A Chevrolet S10 Z71 está com uma oferta irresistível para empresas e produtores rurais que precisam de um caminhonete robusta e confiável. Durante todo o mês de agosto, a montadora está oferecendo condições especiais, mantendo os preços da campanha de julho. Para quem está pensando em comprar, é sempre bom conferir diretamente nas concessionárias os documentos necessários e dar início ao processo.

Na versão CD Z71 2.8 turbodiesel com câmbio automático, o preço de tabela é de R$ 314.290,00. Mas se você é uma pessoa jurídica, pode adquirir a picape por apenas R$ 266.990,00. Isso significa um descontão de R$ 47.300,00. Informação quentinha confirmada pelo portal Fipe Carros junto à concessionária Guiautos.

Sob o capô, a Chevy S10 traz um motor 2.8 turbodiesel que entrega 207 cv. O câmbio automático de 8 velocidades é uma beleza, e quando falamos de torque, ele varia: são 46,9 kgfm na versão manual e 52 kgfm na automática. E quem já pegou aquele trânsito ou uma estrada cheia de buracos sabe como a tração 4×4 e a resposta do câmbio automático fazem toda a diferença na hora de dirigir.

De janeiro a julho de 2025, a Chevrolet vendeu 16.432 unidades da S10. Um número bacana, mas que ainda fica aquém das líderes do segmento como a Toyota Hilux e a Ford Ranger, que registraram 28.522 e 19.080 vendas, respectivamente. Mesmo assim, a S10 continua sendo uma escolha povoada entre os apaixonados por picapes.

A nova S10 Z71 2026 chegou com um charme todo especial, incluindo adesivos Z71 nas laterais da caçamba, bancos caprichados, carregador de celular por indução e detalhes como estribos laterais exclusivos. As rodas de liga leve aro 18” com design diferenciado e o santantônio personalizado também garantem um visual imbatível.

Para quem gosta de tecnologia, a central multimídia MyLink com tela de 11” é super prática, compatível com Android Auto e Apple CarPlay. E para garantir a segurança, vem equipada com seis airbags, controle de estabilidade e uma câmera de ré digital que é um verdadeiro divisor de águas em manobras. O painel de instrumentos digital de 8” também permite personalização em três modos, trazendo um toque de modernidade.

Se você está na dúvida sobre a S10 Z71, olhe os preços e versões disponíveis:

Chevrolet S10 Z71 para CNPJ em agosto de 2025:

Configurações Preço geral Preço para CNPJ Descontos CD Z71 2.8 Turbodiesel AT R$ 314.290,00 R$ 266.990,00 R$ 47.300,00

A S10 continua sendo uma das queridinhas do mercado e traz tudo o que um motorista precisa para encarar qualquer desafio na estrada, seja no dia a dia ou numa aventura.