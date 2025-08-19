previsão do tempo em guarapuava para quarta-feira, 20/08

Nesta quarta-feira, 20 de setembro, a cidade de Guarapuava estará sob um clima chuvoso, com pancadas de chuva intensa ao longo do dia. A alta umidade e a visibilidade reduzida são características comuns do clima paranaense nessa época do ano.

### Previsão do Tempo em Guarapuava

De acordo com as previsões, a temperatura máxima deve ser de 18,2°C e a mínima, de 9,7°C. Isso indica uma variação moderada nas temperaturas. A alta umidade, que chega a 87%, pode causar desconforto, especialmente durante os períodos mais úmidos do dia.

A visibilidade na cidade será de cerca de 6,5 km, devido à quantidade de chuva prevista. Isso pode acarretar dificuldades no trânsito e afetar atividades ao ar livre. Moradores e visitantes são aconselhados a ter atenção redobrada se precisarem se deslocar.

### Chuva Intensa e seus Efeitos

A previsão é de que a chuva acumulada atinja aproximadamente 30,82 mm, o que pode provocar alagamentos em áreas com drenagem deficiente. É importante que a população esteja alerta quanto aos riscos de inundações e evite áreas suscetíveis. Embora não haja previsão para tempestades severas, a chuva forte pode ser acompanhada de raios e trovões isolados, o que requer cuidados com aparelhos eletrônicos e em locais abertos.

### Aspectos Astronômicos e Clima Local

Neste dia, a lua estará em fase minguante, com apenas 12% de iluminação. Essa fase pode ter uma leve influência na umidade e nos ventos locais. O sol nascerá às 6h49 e se porá às 18h09, proporcionando um intervalo razoável de luz, mesmo que ofuscado por nuvens.

A velocidade do vento não deve ultrapassar os 14 km/h, o que diminui a possibilidade de ventanias e não altera significativamente a sensação de frio e umidade.

### Previsão para o Dia Seguinte

Na quinta-feira, 21 de setembro, a expectativa é de que o tempo melhore. As temperaturas devem variar, com uma máxima chegando a 25,6°C e uma mínima de 9°C. Embora existam chances de chuvas, elas devem ser mais fracas e localizadas, com precipitação de apenas 0,62 mm, facilitando a realização de atividades ao ar livre.

A umidade do ar deverá reduzir para cerca de 74%, e a visibilidade deve melhorar para quase 10 km, tornando o clima mais agradável.

Fique atento às condições climáticas e programe suas atividades com segurança.