Procon fiscaliza e reduz preço da gasolina para R$ 5,69 em Alagoas

Muita gente sabe que abastecer o carro pode ser um verdadeiro desafio, né? Afinal, o preço da gasolina está sempre em constante mudança e, por um bom motivo, é um dos principais assuntos entre os motoristas. Em Alagoas, a situação está um pouco melhor, especialmente em Maceió. O Procon/AL está de olho nas práticas dos postos de combustíveis e já mostra resultados: a gasolina caiu 5,8%, agora sendo vendida a R$ 5,69 por litro. Uma ótima notícia para quem vive na capital!

Alguns postos até foram além e reduziram os preços ainda mais. Por exemplo, dois estabelecimentos na parte baixa e um na parte alta da cidade baixaram de R$ 6,14 para R$ 5,69. Isso é uma queda de 7,33%! Às vezes, dá até pra sentir um alívio no bolso na hora de abastecer, não é mesmo?

O Papel do Procon/AL na Fiscalização

O diretor-presidente do Procon/AL, Daniel Sampaio, ressaltou que essa redução é uma vitória para todos nós, consumidores. O trabalho de fiscalização deles tem sido crucial para corrigir abusos e garantir que a gente não pague caro à toa.

João Lessa, o gerente de fiscalização do órgão, destacou que as ações são feitas diariamente em todo o estado. A presença contínua dos fiscais ajuda a nossa beleza de carro a andar legal e, claro, a evitar preços exorbitantes. Sempre é bom lembrar que, como motoristas, precisamos de medidas que assegurem um preço mais justo na bomba.

Consultando Preços e Fazendo Denúncias

Pra facilitar a vida de quem está sempre na correria, o Procon/AL tem um site, o Economiza Alagoas, onde você pode conferir os preços atualizados e endereços dos postos. Comparar os valores nunca foi tão fácil! Assim, você pode escolher onde abastecer sem perder tempo e ainda economizar.

Além disso, se você notar algo estranho em algum posto, o Procon/AL disponibiliza canais de atendimento super práticos. Se preferir, dá pra fazer uma denúncia pelo telefone 151, mandar um WhatsApp pro número (82) 98883-7586 ou até ir pessoalmente, mas nesse caso, é bom agendar antes no site agendamento.seplag.al.gov.br.

Pois é, é sempre bom estar bem informado e, principalmente, estar atento. Afinal, o combustível é a alma do nosso carro e saber aonde e como abastecer pode fazer toda a diferença na nossa experiência ao volante!