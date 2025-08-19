Crescimento de 27% no mercado de carros elétricos em 2025

As vendas de veículos elétricos (VEs) estão bombando em 2025, e a animação é visível! Nos primeiros sete meses do ano, foram vendidos 10,7 milhões de elétricos, um crescimento de 27% em relação ao mesmo período de 2024. Impressionante, né? Em julho, sozinhos, os vendedores arrasaram com 1,6 milhão de unidades, marcando uma alta de 21% em comparação com julho do ano passado. Apesar disso, esse número é 9% menor que em junho, mas ainda assim, estamos vendo uma movimentação animadora.

Quando falamos de líderes de mercado, a China se destaca com brio, contabilizando 6,5 milhões de veículos vendidos até agora. Isso corresponde a mais da metade das vendas globais, com um crescimento robusto de 29% no ano. Os modelos totalmente elétricos são um verdadeiro sucesso por lá, superando até os híbridos plug-in e mostrando que os chineses estão seguindo firme na transição para elétricos. Quem aqui já pegou algum trânsito naquelas grandes cidades chinesas sabe como essa mudança é fundamental!

Na Europa, a empolgação também é palpável. O mercado elétrico vendeu 2,3 milhões de veículos, o que representa uma alta de 30%! Os alemães e os britânicos estão na dianteira desse crescimento, com aumentos de 43% e 32%, respectivamente. E olha só, a Itália também se surpreendeu ao crescer 40% após um novo pacote de incentivos. Já a França não teve o mesmo ritmo e ficou com uma ligeira alta de apenas 9% em julho.

Enquanto isso, nos Estados Unidos e no Canadá, o crescimento foi mais modesto, com apenas 2%, somando cerca de 1 milhão de unidades. Aqui, os desafios têm a ver com incertezas nas políticas regulatórias e incentivos que mudam frequentemente. A flexibilização dos créditos de carbono ajudou, mas ainda é um desafio para grandes marcas como a Tesla, que começa a mostrar sinais de desaceleração.

Falando em mercado global, entre outros países emergentes, o Brasil e a Índia avançaram com um crescimento significativo de 42%, resultando em 0,9 milhão de veículos vendidos. No entanto, a adoção de elétricos nesses locais ainda depende muito de políticas públicas e da expansão da infraestrutura de recarga. Vale lembrar que quem dirige por aí sabe da dificuldade que é achar um ponto de recarga, especialmente em viagens mais longas.

Os modelos totalmente elétricos continuam a ser os mais procurados, com um aumento de 40% no acumulado do ano. Já os híbridos plug-in enfrentaram uma leve retração de 10%, embora se mantenham populares em regiões onde a infraestrutura de recarga ainda está em desenvolvimento.

Em meio a tudo isso, é fácil ver que, com China e Europa liderando e mercados emergentes evoluindo, 2025 promete um crescimento empolgante para o setor de veículos elétricos, mesmo com alguns desafios enfrentados na América do Norte. No fundo, a corrida pelos elétricos está apenas começando e promete muitas novidades para a gente acompanhar!