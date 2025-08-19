As motos mais vendidas até agosto de 2025 – Fipe Carros

Acompanhar as vendas de motos no Brasil é sempre uma curiosidade, né? E até o dia 18 de agosto, a campeã absoluta continua sendo a Honda CG 160. Com 22.616 unidades emplacadas só neste mês, esse modelo já acumula números impressionantes: ao todo, são 290.589 motos só em 2023. É um verdadeiro fenômeno!

Logo atrás, a Honda Biz garantiu seu lugar na segunda posição com 11.840 vendas em agosto e um total de 163.814 unidades no ano. É uma escolha clássica, especialmente para quem procura praticidade no dia a dia. Fechando o pódio temos a NXR 160 Bros, que emplacou 8.926 unidades, e a Honda Pop 110i, bem na cola com 8.906.

O quinto lugar foi conquistado pela Mottu Sport 110i, que vendeu 5.599 unidades, apresentando um crescimento de 11% em comparação ao mês anterior. A Yamaha YBR 150 apareceu logo em seguida, vendendo 4.465 motos. É um modelo que agrada bastante, especialmente quem curte um estilo mais urbano. E não podemos esquecer da Honda CB 300F e da Honda PCX 160, que emplacaram 3.224 e 2.445 unidades, respectivamente.

Se você está de olho na Yamaha Fazer 250, ela ocupa a nona posição, com 2.351 unidades vendidas, enquanto a Shineray XY 125 fecha o top 10 com 2.269 emplacamentos. Esses dados mostram um cenário bem dinâmico e cheio de opções para os apaixonados por duas rodas.

No acumulado dos primeiros sete meses do ano, a Honda se mantém como a grande líder, com nada menos que 824.011 unidades vendidas. A Yamaha, mesmo ficando em segundo lugar, não deixa de ser uma forte concorrente, anotando 173.939 motos. E a Shineray completa o pódio com 70.536 vendas.

É sempre interessante ver como o mercado se comporta e quais modelos estão conquistando o coração dos brasileiros. Cada moto tem sua personalidade, e a escolha pode dizer muito sobre o estilo de vida de quem pedala. Aqui vão os números do ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 22.616 2º Honda Biz 11.840 3º Honda NXR 160 Bros 8.926 4º Honda Pop 110i 8.906 5º Mottu Sport 110i 5.599 6º Yamaha YBR 150 4.465 7º Honda CB 300F 3.224 8º Honda PCX 160 2.445 9º Yamaha Fazer 250 2.351 10º Shineray XY 125 2.269

Esses dados foram reunidos pela Fipe Carros com informações da Fenabrave. É sempre bom ficar de olho nas tendências, especialmente se você está pensando em adquirir uma moto nova ou apenas gosta de acompanhar o que está em alta nas duas rodas!