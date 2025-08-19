As motos mais vendidas até agosto de 2025 – Fipe Carros

Acompanhar as vendas de motos no Brasil é sempre uma curiosidade, né? E até o dia 18 de agosto, a campeã absoluta continua sendo a Honda CG 160. Com 22.616 unidades emplacadas só neste mês, esse modelo já acumula números impressionantes: ao todo, são 290.589 motos só em 2023. É um verdadeiro fenômeno!
Logo atrás, a Honda Biz garantiu seu lugar na segunda posição com 11.840 vendas em agosto e um total de 163.814 unidades no ano. É uma escolha clássica, especialmente para quem procura praticidade no dia a dia. Fechando o pódio temos a NXR 160 Bros, que emplacou 8.926 unidades, e a Honda Pop 110i, bem na cola com 8.906.
O quinto lugar foi conquistado pela Mottu Sport 110i, que vendeu 5.599 unidades, apresentando um crescimento de 11% em comparação ao mês anterior. A Yamaha YBR 150 apareceu logo em seguida, vendendo 4.465 motos. É um modelo que agrada bastante, especialmente quem curte um estilo mais urbano. E não podemos esquecer da Honda CB 300F e da Honda PCX 160, que emplacaram 3.224 e 2.445 unidades, respectivamente.
Se você está de olho na Yamaha Fazer 250, ela ocupa a nona posição, com 2.351 unidades vendidas, enquanto a Shineray XY 125 fecha o top 10 com 2.269 emplacamentos. Esses dados mostram um cenário bem dinâmico e cheio de opções para os apaixonados por duas rodas.
No acumulado dos primeiros sete meses do ano, a Honda se mantém como a grande líder, com nada menos que 824.011 unidades vendidas. A Yamaha, mesmo ficando em segundo lugar, não deixa de ser uma forte concorrente, anotando 173.939 motos. E a Shineray completa o pódio com 70.536 vendas.
É sempre interessante ver como o mercado se comporta e quais modelos estão conquistando o coração dos brasileiros. Cada moto tem sua personalidade, e a escolha pode dizer muito sobre o estilo de vida de quem pedala. Aqui vão os números do ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:
Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1º
|Honda CG 160
|22.616
|2º
|Honda Biz
|11.840
|3º
|Honda NXR 160 Bros
|8.926
|4º
|Honda Pop 110i
|8.906
|5º
|Mottu Sport 110i
|5.599
|6º
|Yamaha YBR 150
|4.465
|7º
|Honda CB 300F
|3.224
|8º
|Honda PCX 160
|2.445
|9º
|Yamaha Fazer 250
|2.351
|10º
|Shineray XY 125
|2.269
Esses dados foram reunidos pela Fipe Carros com informações da Fenabrave. É sempre bom ficar de olho nas tendências, especialmente se você está pensando em adquirir uma moto nova ou apenas gosta de acompanhar o que está em alta nas duas rodas!