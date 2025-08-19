Honda reduz preço do HR-V Advance 2026 para PcD em agosto

OHonda HR-V Advance 2026 acaba de dar as caras nas concessionárias com um visual repaginado e algumas novidades interessantes. Se você é fã desse SUV, provavelmente vai gostar das atualizações que prometem melhorar ainda mais a experiência de dirigir. A versão intermediária já está disponível para vendas diretas desde agosto, e, um detalhe importante: tem opções especiais para pessoas com deficiência, que têm direito a alguns benefícios na hora da compra.

A versão Touring, que é a mais completa, agora possui um preço sugerido de R$ 209.900. Isso a deixa acima do limite de R$ 200 mil, então quem pretende aproveitar a isenção de IPI vai precisar considerar as opções. Já a versão Advance 1.5T CVT é uma alternativa interessante, já que só se encaixa bem nesse limite se for escolhida na cor Branco Tafetá Sólido.

Para pessoas com deficiência, o valor da versão Advance cai para R$ 187.964,13, o que significa uma economia significativa de R$ 11.435,87. Esses dados podem ser consultados no site oficial da Honda, mas vale a pena ficar de olho em promoções e condições.

Sob o capô, o Honda HR-V Advance 2026 traz um motor 1.5 turbo atualizado, que ficou mais eficiente, mantendo uma potência de 177 cv e um torque de 24,5 kgfm. É aquele tipo de motor que, quem já pegou uma estrada precisa sabe como responde bem nas ultrapassagens. O câmbio CVT com simulação de sete marchas ainda vem com aletas atrás do volante, permitindo um pouco mais de diversão na hora de dirigir.

Falando em consumo, a versão turbo não decepciona. Na cidade, ele faz 8,1 km/l com etanol e 9,1 km/l com gasolina. Mas o melhor mesmo é na estrada, onde dá para chegar a 11,5 km/l e 12,9 km/l, respectivamente. Por isso, fica a dica: se você ama uma viagem, esse SUV pode ser uma boa escolha.

A central multimídia de 8 polegadas é outra novidade que promete agradar: é compatível com Android Auto e Apple CarPlay, garantindo uma conectividade que todo motorista curte. Além disso, o painel de instrumentos é parcialmente digital e tem uma tela de 7 polegadas. Para os amantes de conforto, o ar-condicionado digital de duas zonas faz toda a diferença, especialmente em dias quentes.

O HR-V também é recheado de recursos práticos, como o sensor de chuva, retrovisor eletrocrômico, e até partida por botão. E quem gosta de tecnologia vai adorar a opção de carregamento de celular por indução. Ah, e os faróis em LED com acendimento automático? Vale muito a pena, principalmente para quem costuma dirigir à noite.

Por último, a lista de itens de segurança é generosa, com airbags frontais, laterais e de cortina; um piloto automático adaptativo que ajuda nas longas viagens; e a câmera de ré que facilita na hora de estacionar em lugares apertados.

Se você está em busca de um SUV que equilibre conforto, tecnologia e economia, o Honda HR-V Advance 2026 pode ser (e muito provavelmente é) uma excelente escolha para se aventurar por aí!