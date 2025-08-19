Nissan Kicks Exclusive para PcD chega com desconto de R$ 17.500

O Nissan Kicks Exclusive continua sendo uma excelente opção para pessoas com deficiência que atendem aos critérios de elegibilidade. A campanha de vendas diretas da marca vai até o final de agosto e nessa versão intermediária, a isenção de IPI e os bônus de fábrica dão uma ajudinha no bolso.

Falando do Kicks 2026, você com certeza vai perceber que ele cresceu! Agora, o modelo mede 4,37 metros de comprimento, com um espaço de entre-eixos de 2,66 metros. Essa nova geração ainda traz um porta-malas maior, com capacidade para 470 litros. O design externo ficou ainda mais elegante, com linhas mais limpas, faróis e lanternas de LED, além das rodas que podem chegar até 19 polegadas. A traseira também chamou atenção, com lanternas ligadas por uma faixa preta.

Para quem está de olho nos descontos, se você se enquadra nas regras de isenção, pode economizar até R$ 17.500. Isso inclui a isenção de IPI, que é de R$ 3.901, além de um bônus de fábrica de R$ 14.599. O preço de tabela do Kicks Exclusive 1.0 turbo automático é de R$ 182.490, mas após os descontos, ele fica por R$ 164.990.

Vale lembrar que esse preço é para a pintura sólida. Se você preferir uma cor metálica ou perolizada, vai precisar adicionar R$ 2.150 ao total. Ah, e a versão com teto bi-color (Bi-Tone) só está disponível na versão Platinum, custando R$ 3.150 a mais. fique atento, pois os valores e condições da campanha podem mudar rapidamente.

Agora, falando sobre as novidades internas, o Kicks Exclusive vem equipado com um painel de instrumentos digital de 12 polegadas e rodas de liga leve de 19 polegadas. Ele ainda conta com sensor de estacionamento dianteiro, sistema de som com seis alto-falantes e uma central multimídia de 12,3 polegadas com conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. Uma câmera de ré, seis airbags e ar-condicionado digital também fazem parte do pacote, que ainda inclui paddle shifts para quem gosta de um toque esportivo.

E vamos a mais um detalhe: esse SUV possui freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold, partida remota do motor, câmera 360°, carregador de celular por indução, e acabamentos que imitam couro. As entradas USB-C para os passageiros do banco traseiro garantem que todos fiquem conectados e confortáveis durante a viagem. E quem dirige sabe a importância de ter faróis Full LED com ajuste de altura, principalmente em estradas escuras.

Recentemente, o Nissan Kicks registrou 6.341 emplacamentos em julho, mostrando um crescimento considerável de 82,9% em comparação com junho. No entanto, o Volkswagen T-Cross ainda liderou as vendas de SUVs no mesmo mês, com 9.022 unidades vendidas, seguido pelo Hyundai Creta, que teve 7.856 emplacamentos e o Toyota Corolla Cross com 6.866.

Sob o capô, o Kicks Exclusive vem com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, o mesmo que equipava o Renault Kardian. Ele entrega até 125 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque quando abastecido com etanol. A transmissão também é uma evolução, um câmbio automatizado de dupla embreagem com um sistema de resfriamento apropriado, garantindo que as trocas sejam sempre suaves.

É um modelo que certamente atrai quem busca conforto, tecnologia e economia juntos em um só carro!