Fiat diminui preço da Pulse Audace 2026 em R$ 14,8 mil para PcD

O Fiat Pulse Audace Turbo 200 MHEV AT, ano/modelo 2025/2026, na elegante cor Preto Vulcano, acaba de ganhar uma super promoção para pessoas com deficiência (PcD). Essa oferta especial vai até o dia 20/08/2025 e inclui isenção total de IPI e bônus de fábrica. Imperdível, não é?

Falando em preços, a versão Audace Turbo 200 Hybrid CVT está com a tabela marcando R$ 131.990,00, mas para quem se encaixa na categoria PcD, o valor cai para R$ 117.155,15. Isso significa uma economia que chega a R$ 14.834,85. Os números foram checados no site da Fipe Carros, que sempre é uma boa fonte de referência.

Para quem deseja aproveitar essa oportunidade, é bom ter em mente que será necessário apresentar alguns exames que comprovem a deficiência. Essas informações precisam ser acompanhadas de um laudo médico assinado por um profissional credenciado pelo Detran. É uma pequena maratona de documentações, mas vale a pena para garantir o carro novo.

Quando você comparar o Audace Hybrid, notará que ele vem equipado com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, que gera até 130 cv e 20,4 kgfm de torque. Assim, o carro não só é econômico, como também oferece uma pegada esportiva. Ele é conectado a um câmbio automático CVT com sete marchas simuladas, garantindo uma troca suave durante as viagens. Não sei você, mas quem já pegou estrada sabe como um câmbio eficiente faz toda a diferença na experiência ao volante.

Documentos Necessários para a Isenção de IPI

Se sua intenção é garantir a isenção de IPI, atente-se à papelada. Aqui está uma lista com os documentos que você precisará:

Termo de curatela , caso o veículo seja comprado em nome de alguém com mais de 18 anos que não tenha capacidade legal.

, caso o veículo seja comprado em nome de alguém com mais de 18 anos que não tenha capacidade legal. Formulário de solicitação de isenção de IPI , disponível na Receita Federal.

, disponível na Receita Federal. Laudo Médico e CNH especial , ambos em duas cópias autenticadas pelo Detran.

, ambos em duas cópias autenticadas pelo Detran. Cópias autenticadas de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência.

Cópia simples das duas últimas declarações do Imposto de Renda . Para quem não declara, o ideal é apresentar um comprovante de isenção ou uma declaração do responsável, caso seja dependente.

. Para quem não declara, o ideal é apresentar um comprovante de isenção ou uma declaração do responsável, caso seja dependente. Comprovante de regularidade das contribuições ao INSS.

Eficiência e Consumo

Esse modelo é um híbrido leve (MHEV), que oferece melhores números de consumo, reduzindo a emissão de poluentes. Os números do Inmetro, para a versão 2025, mostram um consumo de 13,4 km/l na cidade e 14,4 km/l na estrada com gasolina. Se optar pelo etanol, os dados são de 12,1 km/l na cidade e 14,4 km/l na estrada.

Aproveite essa chance para levar para casa um carro que traz modernidade, economia e um design que se destaca no trânsito. Afinal, quem não gosta de desfilar com um carro bonito e ainda fazer a diferença no consumo de combustível?