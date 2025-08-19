Flagra do Volkswagen Nivus híbrido com design do SUV Golf

A Volkswagen está agitando o mercado brasileiro com a nova geração do Nivus. A previsão é que o lançamento aconteça em 2028, e já dá para sentir a expectativa no ar. As primeiras mulas de teste estão rodando por aí, e elas trazem algumas surpresas no design, como para-lamas mais ousados e uma bitola mais larga. Isso tudo é parte da nova plataforma MQB 37, que vai substituir a antiga MQB A0 27, herdada do Golf 7 europeu.

Pelo que estamos ouvindo do pessoal do Mobiauto, o novo Nivus vai se inspirar na segunda geração do T-Roc europeu. O carro vai ganhar um visual mais arrojado e linhas características de SUV cupê. E tem mais: ele vai aumentar de tamanho! O comprimento deve passar de 4,26 metros para cerca de 4,40 metros, e a largura vai para aproximadamente 1,80 metros. Ou seja, menos aperto dentro e mais espaço para todos.

### Um Pouco Mais Sobre o Motor

Internamente, as coisas estão esquentando com o desenvolvimento de um sistema híbrido flex nacional. A ideia é juntar o motor 1.5 turbo Evo2 com uma tecnologia de 48V que vem da Audi. Esse conjunto, conhecido como eTSI Plus, promete ajudar o carro a economizar combustível e reduzir as emissões. Já pensou em um motor elétrico contribuindo nas saídas e acelerações? Pois é, isso pode ser um grande trunfo pra quem é fã de eficiência.

### Produzido com Carinho no Brasil

O novo Nivus vai ser fabricado na planta da Volkswagen em Anchieta, São Bernardo do Campo, São Paulo. Esse projeto faz parte de uma grande estratégia da marca por aqui, que inclui investimentos de R$ 16 bilhões até 2028. E não é só o Nivus que está no radar; teremos também a nova picape intermediária, o Tera, e as próximas gerações do T-Cross e do próprio Nivus.

### Tecnologia e Sustentabilidade

O Nivus deve ser a estrela da festa ao chegar com um motor híbrido flex em 2027. O T-Cross, por sua vez, vai desembarcar em 2028 com uma versão HEV mais potente, seguindo os passos dos modelos europeus. Isso significa que tanto o Nivus quanto o T-Cross vão trazer motores mais eficientes e tecnologias que dobrem a eficiência do uso de combustível. A Volkswagen está realmente de olho nas tendências de eletrificação e sustentabilidade.

### Um Nivus Sem Perder a Essência

Com essas mudanças de design e a introdução das motorização híbrida, o novo Nivus busca manter seu DNA esportivo e de SUV cupê. A meta é entregar um carro que seja confortável e cheio de tecnologia para brigar de frente com os rivais no segmento de SUVs compactos e médios. Afinal, quem não gosta de um carro que combina estilo e eficiência?