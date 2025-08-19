Toyota Hilux cabine simples é vista em testes na Tailândia

A Toyota está firme no investimento na oitava geração da Hilux, que já faz parte do coração dos brasileiros desde 2015. Para se manter no topo, a picape, uma das mais vendidas do mundo, vai passar por uma reestilização que promete muitas mudanças visuais e também novidades no interior. Afinal, mesmo depois de quase uma década rodando por aí, ela não pode perder a eficiência e robustez que a tornaram famosa.

Recentemente, surgiram as primeiras imagens de protótipos camuflados testados na Tailândia. Esses registros mostram tanto a versão cabine dupla quanto a cabine simples da Hilux. Apesar da camuflagem, já dá pra notar algumas alterações. A parte dianteira e traseira, por exemplo, ganharão um novo design nas lanternas e um para-choque traseiro com um truque interessante: uma plataforma lateral que facilita o acesso à caçamba. Quem já precisou colocar um equipamento pesado na caçamba sabe como esse detalhe pode ajudar.

Além disso, o perfil no Instagram Cars Secrets também fez questão de registrar esse momento, mostrando que a Toyota está realmente empenhada em trazer um novo visual. No Brasil, atualmente temos as opções de cabine simples que vão custar entre R$ 253.090 e R$ 271.990. Para uma picape desse calibre, pode parecer um investimento, mas é algo que muitos aficionados estão dispostos a fazer.

As patentes recentemente divulgadas confirmam que a Hilux 2026 terá um interior mais moderno e com equipamentos mais atualizados. A ideia é melhorar a experiência do motorista sem perder o design robusto dos para-lamas quadrados que são marca registrada do modelo. E quem dirige em estradas esburacadas sabe como um bom acabamento interno faz a diferença no conforto geral.

Na parte mecânica, a picape vai continuar com o chassi IMV. Para quem gosta de potência, os motores 2.8 turbodiesel prometem até 204 cv e 50,9 kgfm de torque. Para facilitar a vida de quem pega muito trânsito, as versões terão tanto tração 4×2 para uso urbano quanto 4×4 para aquelas aventuras de fim de semana. E ainda tem a opção de câmbio manual ou automático de seis marchas. Algumas versões podem incluir um sistema híbrido leve de 48V, perfeito para quem se preocupa com o consumo e emissões.

A nova Hilux deve dar as caras primeiro na Tailândia em 2025, e chegar ao Brasil em 2026, ainda importada da Argentina. Essa reestilização é fundamental para manter a picape competitiva em relação a rivais como a Ford Ranger. Com todas essas novidades, a Hilux segue como um símbolo de resistência e versatilidade.

No primeiro semestre de 2025, a Hilux manteve sua posição de líder no segmento de picapes médias no Brasil, com 23.152 unidades emplacadas. A Ford Ranger veio logo atrás, com 15.976 unidades, enquanto a Chevrolet S10 ficou em terceiro, com 13.783 vendidas, segundo dados da Fenabrave. E você, já se imaginou ao volante da nova Hilux?