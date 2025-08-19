Ferrari rara atinge recorde de US$ 26 milhões em leilão

As casas de leilão agitaram o mundo automotivo nos dias 16 e 17 de agosto de 2025, durante a Monterey Car Week, nos Estados Unidos. E, eu te digo, não teve carro que brilhou mais que uma Ferrari Daytona SP3 feita sob medida. O modelo foi arrematado por impressionantes US$ 26 milhões (aproximadamente R$ 140 milhões), um valor mais de dez vezes acima do preço original.

Esse valor não foi apenas uma expressão de luxo. O carro foi produzido especialmente pela Ferrari para o leilão, e toda a grana arrecadada vai ser revertida para a Ferrari Foundation, que apoia projetos de educação. Para os colecionadores, esse foi o último suspiro da chance de ter um Daytona SP3 novinho em folha, e isso só aumentou a disputa no leilão.

Um Super Carro Exclusivo

Lançado em 2021 como parte da linha Icona, o Daytona SP3 teve apenas 599 unidades fabricadas, cada uma custando cerca de US$ 2,25 milhões (uns R$ 12,15 milhões). Ele é, na verdade, uma versão da LaFerrari, mas sem o sistema híbrido, e sua carroceria é uma verdadeira homenagem aos protótipos P3 e P4 dos anos 60. Desde que foi apresentado, esse bólido despertou a cobiça dos colecionadores, que pagam preços bem acima da tabela — embora essa venda tenha alcançado um novo patamar.

Essa unidade em particular foi construída do zero e apresenta um acabamento exclusivo em fibra de carbono aparente, com uma pintura amarela vibrante e o logotipo da Ferrari espalhado por toda a carroceria. O interior também é uma obra de arte, repleto de detalhes que celebram a identidade da marca. Cada elemento foi pensado para reforçar que esse não era apenas um carro raro, mas um investimento com um propósito social.

Leilão em Monterey e O Marco Histórico

A RM Sotheby’s confirmou que esta é a Ferrari nova mais cara já vendida em um leilão e o maior resultado do evento de Monterey. O segundo carro mais caro do leilão foi uma Ferrari F40 LM, arrematada por pouco mais de US$ 11 milhões (cerca de R$ 59,4 milhões). Quase uma barganha, considerando o valor da Daytona SP3, mas sem a mesma história de ser um caso exclusivo e beneficente.

E não parou em Monterey, não. Em toda a temporada de leilões do final de agosto, a Daytona SP3 foi o carro mais caro vendido. Apenas uma 250 California Spyder Competizione de 1961 chegou perto, com um preço em torno de US$ 25 milhões (aproximadamente R$ 135 milhões) em outro leilão. Mas, convenhamos, nenhuma outra venda conseguiu unir tão bem a exclusividade do colecionismo e a chance de transformar luxo em algo positivo para a sociedade.

O que você acha de tudo isso? É de tirar o fôlego, não é mesmo? A paixão por carros e a vontade de fazer o bem podem, realmente, andar juntas.